Partager Suivez GOAL sur Google

Le Real Madrid continue de renforcer sa puissance économique, tirant profit de la diversité de ses sources de revenus, entre le stade Santiago Bernabéu et le centre d'entraînement de Valdebebas, auxquels s'ajoutent les recettes du sponsoring et de la vente de joueurs, dans le cadre d'un plan financier visant à atteindre de nouveaux records au cours de la saison actuelle et à confirmer le statut du club comme l'une des institutions sportives les plus puissantes économiquement au monde.

Publicité

Selon les chiffres révélés par le journal "AS", le Real Madrid vise à porter ses revenus au cours de la saison en cours à environ 1,4 milliard d'euros, après avoir déjà enregistré des revenus record de 1,221 milliard d'euros la saison dernière, un chiffre sans précédent au niveau des institutions sportives, reflétant la croissance continue de ses ressources financières.

L'ambition de la direction du club ne se limite pas à l'augmentation des revenus, puisque le Real Madrid vise à terminer l'exercice financier en cours avec un bénéfice net de 14,2 millions d'euros, avec la présentation des comptes de la saison dernière et du nouveau budget, qui s'élève à 1,248 milliard d'euros, aux membres du club pour le vote et l'approbation lors de la réunion prévue le samedi 21 novembre.

Les revenus du stade Santiago-Bernabéu figurent en tête des sources de croissance attendues, le Real Madrid misant sur le fait de porter ses revenus commerciaux liés au stade à 420,1 millions d'euros, tout en continuant à travailler sur l'exploitation de tout son potentiel économique, d'autant plus que le projet de rénovation qu'il a subi a coûté environ 1,4 milliard d'euros aux caisses du club.

Le club attend de pouvoir profiter pleinement des nouvelles installations du Bernabéu, avec des prévisions de développements importants au cours du mois de janvier prochain, permettant de réaliser des revenus supplémentaires provenant des activités commerciales, de loisirs et de l'accueil d'événements, et de transformer le stade en une source de revenus continue dépassant les recettes traditionnelles liées aux matchs.

Publicité Publicité

Les contrats de sponsoring représentent également un élément important du plan du Real Madrid visant à augmenter ses ressources, le club prévoyant une hausse des revenus de ce secteur de 22 %, grâce aux nouveaux accords conclus avec un certain nombre de grandes entreprises, en tête desquelles Adidas et Emirates.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Les accords du club comprennent également de nouveaux partenariats avec des entreprises telles que Hotels.com et Uber Eats, en plus du renouvellement des contrats de sponsoring avec Orange et San Miguel, une démarche qui reflète la capacité de la marque Real Madrid à attirer de nouveaux partenaires commerciaux et à tirer parti de sa popularité mondiale pour élargir ses ressources financières.

Dans un autre registre, l'académie du Real Madrid à Valdebebas est devenue l'une des principales sources de revenus du club, après s'être transformée en un pilier économique et sportif important, grâce à sa capacité à développer les jeunes talents et à commercialiser les joueurs qui ne trouvent pas de place permanente dans l'équipe première, et à réaliser des revenus financiers importants grâce à leurs transferts.

Publicité

Cette orientation s'est illustrée à travers le départ d'un certain nombre de joueurs qui ont gravi les échelons au sein de l'académie, tels que Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega et Víctor Muñoz, ces transferts ayant contribué à ancrer une nouvelle politique reposant sur le profit économique tiré des talents développés au sein du club.

Les estimations indiquent que les ventes de joueurs rapporteront au Real Madrid environ 154,8 millions d'euros au cours de l'exercice financier en cours, un bilan qui reflète l'importance du travail accompli par l'académie, les transferts de ses diplômés étant devenus une partie essentielle de la planification financière du club, et non plus un simple moyen de réduire le nombre de joueurs hors des plans de l'équipe première.

Publicité

Au niveau des investissements commerciaux, le Real Madrid a annoncé un partenariat avec la plateforme américaine de réservation d'hôtels Hotels.com, dans le but de développer des expériences exclusives pour les visiteurs du stade Santiago-Bernabéu, ce qui ouvre la voie à l'exploitation des visites touristiques du stade et à leur transformation en une source de revenus supplémentaire.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan économique, le budget marketing du Real Madrid pour la saison prochaine s'élevant à 534 millions d'euros, un indicateur de l'ampleur des investissements que le club consacre au renforcement de sa marque et à l'élargissement de sa présence commerciale à l'échelle mondiale, parallèlement à l'augmentation des revenus provenant du stade, du sponsoring et des transferts de joueurs.

Publicité

Ainsi, dans son plan pour atteindre des revenus de 1,4 milliard d'euros, le Real Madrid ne s'appuie pas sur une seule source, mais cherche à construire un système financier intégré, dans lequel le Bernabéu, l'académie et les contrats de sponsoring constituent des piliers principaux, avec l'objectif de réaliser un bénéfice net de 14,2 millions d'euros à la fin de l'exercice financier.