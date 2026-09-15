Une première version de cet article a été publiée fin juillet.

Il y a tout juste un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain avait écrasé l’Inter Milan 5-0 à l’Allianz Arena de Munich et remporté pour la première fois la Ligue des champions. Dans moins de deux ans, la finale de la reine des compétitions européennes aura de nouveau lieu à Munich, comme l’a annoncé l’UEFA mardi.

« C’est une excellente nouvelle pour nous », a déclaré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du FC Bayern. « L’Allianz Arena, le FC Bayern et Munich incarnent l’attractivité internationale, une hospitalité vécue au quotidien et la plus haute qualité organisationnelle. L’UEFA le sait, et les fans de sport du monde entier le constatent. »

En 2028, la finale sera disputée à Munich pour la sixième fois au total. Elle a eu lieu à trois reprises à l’Olympiastadion. À l’Allianz Arena ont suivi la légendaire Finale dahoam de 2012, lorsque le FC Bayern s’était incliné aux tirs au but face à Chelsea, puis l’édition 2025. Pourquoi Munich a-t-elle de nouveau été choisie si vite ?

En réalité, il n’existe actuellement en Europe que peu de stades offrant des conditions idéales pour les finales de la Ligue des champions. Ainsi, ce n’est pas seulement l’Allianz Arena — l’unique candidat officiel pour l’organisation en 2028 — qui est devenue le salon de l’UEFA. La prochaine finale, en 2027, se jouera au Metropolitano de Madrid, qui avait déjà accueilli celle de 2019. Wembley, à Londres, a même été choisi trois fois au cours des 15 dernières années.

Barcelone obtient la finale 2029

Les conditions de base pour accueillir une finale de Ligue des champions sont les suivantes : une pelouse naturelle, des dimensions de terrain de 105 sur 68 mètres et une capacité de 70 000 places. Concernant la capacité, l’UEFA accorde toutefois une marge de tolérance de dix pour cent, si bien que 63 000 places constituent le minimum absolu. Cela concerne actuellement 22 stades de football en Europe. En raison de la guerre persistante entre la Russie et l’Ukraine, une organisation à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kiev n’entre pas en ligne de compte. Il en reste 19.

Le plus grand stade d’Europe est le Camp Nou de Barcelone. En raison de longs travaux de transformation, de retards et des incertitudes qui en découlent, il n’a joué aucun rôle dans les réflexions du passé récent. Mais le nouveau Camp Nou est désormais sur le point d’être achevé et a immédiatement obtenu l’attribution de la finale 2029.

Le stade sans doute le plus célèbre d’Europe et, depuis sa rénovation, aussi le plus moderne, est le Bernabéu du Real Madrid. Le fait qu’il n’ait plus été utilisé comme site d’une finale depuis 2010 est probablement aussi lié au conflit durable entre le président du Real, Florentino Perez, et l’UEFA. Mot-clé : Super League. De plus, avec le Metropolitano, il existe une alternative dans la même ville qui convient apparemment mieux à l’UEFA.

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Dortmund envisagerait apparemment une candidature après 2029

San Siro, à Milan, est considéré comme vieillissant et doit bientôt être remplacé par une nouvelle enceinte. Bien qu’ils aient aussi servi ponctuellement de sites d’accueil dans un passé récent, les vénérables stades olympiques de Rome, Athènes et Istanbul, avec leurs pistes d’athlétisme et l’absence de certaines commodités, ne sont en réalité plus vraiment dans l’air du temps.

Parmi les critères importants, mais pas définis avec précision, pour l’organisation figurent les infrastructures de la ville, la proximité d’un grand aéroport, le nombre de lits d’hôtel en ville — surtout dans le segment du luxe — ainsi que le nombre de loges dans le stade. Dès lors, Old Trafford à Manchester, le Millennium Stadium de Cardiff, le Vélodrome de Marseille, le stade national de Bakou, La Cartuja de Séville et le Signal Iduna Park de Dortmund sont considérés comme non optimaux. Malgré cela, selon un rapport de Sport Bild, Dortmund s’est efforcé d’obtenir pour la première fois l’organisation d’une finale de Ligue des champions après 2029.

Au final, parmi les enceintes présentant des conditions idéales, il ne reste, outre l’Allianz Arena, Wembley, le Metropolitano ainsi que la Puskas Arena de Budapest (hôte en 2026), que le Stade de France (dernière organisation en 2022), l’Estadio da Luz de Lisbonne (2020) et l’Olympiastadion de Berlin (2015).