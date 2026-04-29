Le Benfica de Mourinho et le FC Porto de Farioli exultent après une fin de match incroyable face au Sporting Lisbonne

Mercredi soir, le Sporting Portugal a laissé filer des points précieux après une fin de match totalement irrégulière face à Tondela, lanterne rouge du championnat. Menant 2-0 à la 92^e minute, les Lisboètes ont finalement été rejoints au score dans le temps additionnel : 2-2.

Après plus d’une heure de jeu, le Sporting avait pourtant ouvert le score : Luis Suárez avait repris d’une belle tête un centre de Salvador Blopa au premier poteau (1-0).

Après un csc de João Silva, défenseur de Tondela, à un quart d’heure de la fin, la victoire semblait acquise face au 17e du classement.

À la 92^e minute, le suspense renaît : Blopa, l’auteur de la passe décisive du 1-0, marque contre son camp sur corner.

Et ce n’était que le début d’un scénario cauchemar pour les Lions. Sur le dernier corner du match, Cicero a repris le ballon de la tête au second poteau : 2-2.

Ce partage enterre définitivement les espoirs de titre du Sporting. À trois journées de la fin, le FC Porto de Francesco Farioli possède neuf points d’avance et un meilleur goal average particulier, et occupe donc la première place de la Liga Portugal.

Benfica, deuxième au classement sous les ordres de José Mourinho, savoure ce coup du sort et compte désormais deux points d’avance sur les Lions.

La deuxième place offre à l’issue du championnat un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, tandis que le troisième doit se contenter de la Ligue Europa. Porto, virtually assuré du titre, devrait directement intégrer la phase de groupes de la C1.