Le beau message de Deschamps pour les 20 ans de Kylian Mbappé

Didier Deschamps a fait l'éloge de Kylian Mbappé pour son anniversaire ce jeudi soir.

Kylian Mbappé, qui fête ses 20 ans ce jeudi, bat tous les records de précocité. Il est même plus précoce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi... L'occasion pour son sélectionneur Didier Deschamps de le saluer et de lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière.

"Il n’a que 20 ans et beaucoup de route devant lui, même s’il a déjà fait beaucoup de choses. C’est un joueur hors normes et j’ai le privilège qu’il soit Français. Au-delà de toutes ses qualités et de son talent, c’est quelqu’un qui a une bonne maturité humainement, qui écoute, réfléchit et est intelligent. C’est exceptionnel ce qu’il arrive à faire à son jeune âge. Il n’aime pas trop qu’on prenne son âge comme argument, mais il est hors normes", a louangé Didier Deschamps, lui qui était de passage sur les émissions Ici c'est Willy et Breaking Sport sur RMC Sport ce jeudi soir.