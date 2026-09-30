Le Bayern Munich s'apprête à entamer des négociations pour prolonger le contrat de sa star française Michael Olise, dont le contrat actuel expire en 2029, et ce à l'issue de la trêve internationale.

Selon le journal allemand « Sport Bild », les négociations devraient être quelque peu plus difficiles que celles menées pour Harry Kane. De plus, le club ignore encore, à l'heure actuelle, les intentions du joueur ou de son agent.

Le Bayern Munich cherche à augmenter le salaire d'Olise pour l'aligner sur celui du joueur anglais, soit une hausse de 14 millions d'euros à 25 millions d'euros, afin de garantir son maintien au club jusqu'en 2032, d'après ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Parmi les arguments utilisés pour convaincre le joueur français figure le fait que cette augmentation de salaire entrerait en vigueur l'été prochain.

Quant à Olise, sa principale exigence porte sur la présence d'une clause libératoire, une disposition qui ne figure pas dans son contrat actuel.

Selon le journal allemand, fixer un montant de 200 millions d'euros à cette fin serait raisonnable, l'avenir du joueur français demeurant en suspens, tandis que le Real Madrid surveille de près la situation.

Liverpool suit également la situation d'Olise avec grand intérêt, tandis que le Bayern Munich cherche à lever cette incertitude le plus tôt possible. Max Eberl a récemment expliqué que l'objectif du club est de savoir, au plus tard d'ici l'été prochain, si le joueur est ouvert à l'idée de prolonger son contrat au-delà de 2029.

Le Bayern Munich a toutes les raisons d'accélérer les choses : Olise s'est imposé comme l'une des principales stars de l'équipe, ayant entamé la saison avec huit buts et quatre passes décisives en seulement sept matches. Sa valeur marchande s'élève actuellement à 170 millions d'euros.



