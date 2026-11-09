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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm
Traduit par

Le Bayern Munich va-t-il perdre l’une de ses plus grandes stars en janvier ? Le FC Barcelone aurait formulé une demande

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Le FC Barcelone aurait pris contact avec Jonathan Tah, défenseur du Bayern Munich, et souhaiterait recruter le défenseur central dès le prochain mercato hivernal.

Selon Sky, le Barça aurait même déjà effectué une démarche en ce sens. Les Catalans, emmenés par leur directeur sportif Deco, scrutent actuellement le marché à la recherche d’un défenseur central expérimenté pour former à l’avenir la charnière avec Pau Cubarsi, joueur formé au club âgé de 19 ans.

Selon Sky, Tah est l’un des joueurs auxquels Barcelone s’intéresse de près. Actuellement, Gerard Martin joue le plus souvent aux côtés de Cubarsi en défense centrale, tandis qu’Eric Garcia est plutôt utilisé au poste de latéral droit. Andreas Christensen constitue une autre option dans l’axe.

Le FC Barcelone avait-il déjà voulu recruter Jonathan Tah ?

Ces dernières années, le nom de Tah avait déjà été évoqué à plusieurs reprises au Barça. Avant son départ du Bayer Leverkusen pour le Bayern à l’été dernier, un transfert de l’international allemand à Barcelone avait un temps été jugé probable au printemps 2025.

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Tah finira-t-il donc par rejoindre le champion d’Espagne, avec un peu de retard ? Selon Sky, cela ne semble pas être envisagé pour janvier. D’après le média, le Bayern ne songe actuellement pas du tout à laisser partir le joueur de 30 ans, sous contrat à Munich jusqu’en 2029.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

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Le club compterait fermement sur Tah pour l’avenir et le défenseur lui-même n’aurait pour l’heure absolument aucune intention de quitter le FCB. Il se sentirait au contraire très bien à la Säbener Straße et voudrait se concentrer pleinement sur son objectif : retrouver le rôle important qu’il occupait dans l’équipe de Vincent Kompany lors de sa première saison chez le champion d’Allemagne le plus titré.

Jonathan Tah veut retrouver son importance au Bayern Munich

Alors que Tah formait encore avec Dayot Upamecano une charnière centrale clairement établie en 2025/26, Min-Jae Kim lui a dernièrement disputé sa place avec de plus en plus de succès. Tah a ainsi passé les 90 minutes sur le banc lors des grands chocs de Bundesliga contre le RB Leipzig (6-1) et le Borussia Dortmund (2-2). Lors de l’affiche de Ligue des champions face à Arsenal (2-2), il n’est entré en jeu qu’à la mi-temps.

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L’international aux 53 sélections continue néanmoins de beaucoup jouer : il compte jusqu’ici 13 apparitions toutes compétitions confondues en 2026/27. Tah se trouve actuellement avec la sélection allemande, qui affronte la Serbie à l’extérieur vendredi en Ligue des nations.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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