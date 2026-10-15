Le Bayern Munich tente de protéger son joueur des convoitises d'Arsenal et vise un seul transfert hivernal

Arsenal, tenant du titre en Premier League, a inscrit le nom du Sud-Coréen Kim Min-jae, défenseur du Bayern Munich, sur sa liste d'options, alors que le club bavarois s'apprête à ouvrir des discussions avec le joueur au sujet de son avenir.

Le quotidien allemand « Bild » rapporte que c'est Maurizio Micheli, responsable du recrutement d'Arsenal, qui a soumis le nom de Kim à la direction du club londonien.

Micheli avait joué un rôle dans le transfert du défenseur coréen à Naples, à l'époque où il travaillait pour le club italien.

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Le journal ajoute que le Bayern s'apprête à discuter avec Kim de son avenir, sachant que son contrat court jusqu'en 2028 et qu'un départ dès le mois de janvier prochain paraît irréaliste.

Le mercato hivernal devrait être calme du côté du Bayern, selon « Bild ». Le quotidien précise que le club ne bougerait que si une opportunité intéressante se présentait pour recruter un remplaçant à l'ailier colombien Luis Diaz, alors qu'aucun plan n'est prévu pour engager un latéral droit ou renforcer d'autres postes.

Le Bayern occupe actuellement la troisième place de Bundesliga, avec 11 points en 5 matchs, après 3 victoires et deux nuls, à deux points de Fribourg et du Borussia Dortmund.

Le club bavarois a concédé le match nul face à Augsbourg (2-2) lors de la dernière journée, une rencontre marquée par le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, signé par le joueur d'Augsbourg Robin Fellhauer.

En Ligue des champions, le Bayern totalise 4 points en deux matchs, après sa victoire contre les Norvégiens de Bodø/Glimt (5-0), puis son match nul contre l'autre formation norvégienne, Viking, sur le score de (3-3).



