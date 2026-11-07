Le Bayern Munich a conservé la tête du Championnat d'Allemagne grâce à sa victoire sur son hôte Mayence (2-1), ce samedi, sur la pelouse de la « Mewa Arena », dans le cadre de la neuvième journée de la compétition.

Avec ce succès, le géant bavarois a porté son total à 21 points, occupant la première place à la différence de buts devant son dauphin Dortmund, tandis que le total de Mayence est resté bloqué à 10 points, à la 10e place.

Joshua Kimmich a ouvert le score pour les visiteurs à la 14e minute, après une passe de Harry Kane, qui a profité d'une erreur défensive de Mayence, avant de transmettre le ballon au milieu de terrain allemand, auteur d'une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne droite.

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Le jeune Lennart Karl a ajouté le deuxième but du Bayern, à la 57e minute, également sur une passe décisive de Harry Kane, avant que Philipp Tietz n'inscrive l'unique but de Mayence d'un coup de tête, à la 90e+3 minute.

La blessure de Neuer

La rencontre a été marquée par la sortie contrainte de Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, en raison d'une blessure au pied, Jonas Urbig entrant à sa place avant la fin de la première mi-temps.

L'incident est survenu à la suite d'une attaque de Mayence, qui s'est achevée par l'arrivée du ballon dans les pieds de Lee Jae-sung, lequel l'a placé au fond des filets, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu.

Le gardien allemand, âgé de 40 ans, n'a pas pu terminer le match, dans un climat de craintes d'une réapparition du problème au pied, qui l'avait écarté du Bayern lors de 3 matchs, avant son retour à la compétition face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions (2-0).

Neuer avait débuté la rencontre face à Mayence comme titulaire, dans un match revêtant une importance particulière pour lui, après être devenu le joueur le plus âgé à disputer le Championnat d'Allemagne sous le maillot du Bayern Munich.

Le géant bavarois souffre déjà de plusieurs autres blessures, puisqu'il doit se passer de Jamal Musiala, Ismaël Saibari, Serge Gnabry et Luis Díaz.

Le dauphin poursuit la traque

Au même moment que le match entre le Bayern Munich et Mayence, le Borussia Dortmund s'est imposé face à son hôte Elversberg sur le même score (2-1), restant ainsi derrière le leader à la seule différence de buts.

Les deux buts de Dortmund ont été inscrits par son international allemand, Felix Nmecha, aux 55e et 71e minutes, tandis que Noel Futkeu a signé l'unique but d'Elversberg, à la 81e minute.