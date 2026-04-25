« Le Bayern Munich signe une remontée éclatante après une première mi-temps mouvementée »

Cet après-midi, le Bayern Munich, fraîchement couronné champion d’Allemagne, défiait son bête noire, le 1. FSV Mayence 05, encore en lutte pour son maintien.

Les locaux ont d’emblée imposé leur rythme et ouvert le score après un quart d’heure. Sur corner, le gardien du Bayern Jonas Urbig a d’abord repoussé le danger, mais le ballon est revenu dans les pieds de Dominik Kohr, qui a conclu l’action d’une frappe assurée.

Le festival offensif ne s’est pas arrêté là : avant la mi-temps, Kaishu Sano a lancé deux passes en profondeur décisives, converties en buts par Paul Nebel puis Sheraldo Becker, malgré les parades initiales d’Urbig.

Après la pause, Vincent Kompany a lancé Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala, redonnant immédiatement plus de tranchant à son équipe. Le Bayern a alors réduit le score par Nicolas Jackson, qui a repris d’une touche subtile un centre parfait de Konrad Laimer.

À la 73^e minute, Michael Olise réduit encore le score d’une frappe maline qui touche l’intérieur du poteau (3-2).

Peu après, Jamal Musiala puis Harry Kane ont achevé le renversement de situation en inscrivant deux nouveaux buts et en offrant au Bayern une victoire 4-3 après avoir été mené 3-0.



