Le Bayern Munich sanctionne Ribéry d'une "lourde amende" suite à ses propos

Le club munichois a pris la décision de sanctionner Franck Ribéry suite à ses propos sur les réseaux sociaux.

Franck Ribéry a entamé l'année 2019 de façon forte. L'ailier du Bayern Munich parti en vacances à Dubaï durant la trêve hivernale a mis une vidéo sur les réseaux sociaux avec le très connu "Salt Bae", devenu en quelque sorte le restaurateur des stars grâce à son geste signature lorsqu'il sale la viande précieusement coupée auparavant. Une vidéo tout à fait anodine si ce n'est que la viande mangée par Franck Ribéry était parée d'or et que son prix a fuité dans la presse allemande à savoir 1200 euros.

Par la suite, Audrey Pulvar, dans un tweet a déclaré : "Monsieur Ribéry, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer, à soutenir dans le monde entier" et a eu droit à une réponse cinglante : "Pour 2019 remettons les points sur les I et les barres sur les T. Commençons par les envieux, les colériques, les personnes qui ont surgi d'un préservatif transpercé. N*iquez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite est dû à Dieu, moi et ma famille et mes amis qui ont cru en moi", a-t-il notamment indiqué.

Ce dimanche, le Bayern Munich a informé qu'il avait infligé une "lourde amende" à l'encontre du joueur en raison de ses propos.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club indique : "Le FC Bayern Munich a sanctionné Franck Ribéry pour ses propos sur ses les réseaux sociaux avec une amende."

Hasan Salihamidzic, directeur sportif, a déclaré dimanche lors du camp d'entraînement de Doha: "Il a utilisé des mots que le FC Bayern Munich ne peut pas accepter et que Franck ne peut jamais utiliser en tant que modèle et en tant que joueur du FC Bayern. Hier, j'ai longuement parlé à Franck et lui ai dit qu'il se verrait infliger une lourde amende. Il a accepté cette punition."