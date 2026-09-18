Le Bayern Munich s’offre une victoire monstre lors d’une soirée particulière pour Ismael Saibari, Harry Kane et Michael Olise

Le Bayern Munich a donné une leçon de football au FC Union Berlin vendredi soir. Notamment grâce à un but record de Harry Kane, au premier but en Allemagne d’Ismael Saibari et à un triplé de Michael Olise, les Berlinois ont été renvoyés chez eux sur une défaite 7-0.

Après le premier quart d’heure, rien n’indiquait forcément qu’Union allait subir une déroute monumentale. Peu après, l’ouverture du score est tout de même tombée par l’intermédiaire de Jamal Musiala, qui a parfaitement contrôlé une passe appuyée d’Alphonso Davies avant de frapper fort dans le petit filet opposé : 1-0.

Cinq minutes avant la pause, le Bayern a doublé son avance sur penalty. Kane a battu le gardien Fredrik Rønnow et inscrit ainsi son 100e but en Bundesliga. Le phénomène anglais n’a eu besoin que de 98 matches pour y parvenir. Le précédent record appartenait à Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 matches dans les années 70 en tant que joueur du FC Cologne.

Avant même le coup de sifflet de la pause, Olise a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice. Le Français a été servi sur son pied gauche par Musiala et a trouvé le petit filet depuis l’entrée de la surface grâce à une frappe dévastatrice : 3-0. En seconde période, Kane a inscrit son deuxième but en reprenant de la tête un centre rentrant d’Olise : 4-0.

À vingt minutes du terme, Saibari a lui aussi connu un grand moment personnel. Le Marocain a reçu le ballon de Davies, s’est admirablement débarrassé de ses adversaires avant de tromper Rønnow du gauche : 5-0.

Mais la fête bavaroise était encore loin d’être terminée. Olise a été superbement lancé en profondeur et a contourné Rønnow, avant de presque gâcher son énorme occasion. Sa frappe incontrôlée devant le but vide est entrée avec l’aide du poteau : 6-0.

Un quart d’heure avant la fin, le but suivant est venu s’ajouter au tableau d’affichage. Olise a enchaîné une combinaison éclair avec Luis Díaz avant de marquer une nouvelle fois d’un magnifique tir du gauche pour son triplé : 7-0.



