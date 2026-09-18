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Saibari OliseGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le Bayern Munich s’offre une victoire monstre lors d’une soirée particulière pour Ismael Saibari, Harry Kane et Michael Olise

Bayern Munich vs Union Berlin
Bayern Munich
Union Berlin
Bundesliga

Le Bayern Munich a donné une leçon de football au FC Union Berlin vendredi soir. Notamment grâce à un but record de Harry Kane, au premier but en Allemagne d’Ismael Saibari et à un triplé de Michael Olise, les Berlinois ont été renvoyés chez eux sur une défaite 7-0.

Après le premier quart d’heure, rien n’indiquait forcément qu’Union allait subir une déroute monumentale. Peu après, l’ouverture du score est tout de même tombée par l’intermédiaire de Jamal Musiala, qui a parfaitement contrôlé une passe appuyée d’Alphonso Davies avant de frapper fort dans le petit filet opposé : 1-0.

Cinq minutes avant la pause, le Bayern a doublé son avance sur penalty. Kane a battu le gardien Fredrik Rønnow et inscrit ainsi son 100e but en Bundesliga. Le phénomène anglais n’a eu besoin que de 98 matches pour y parvenir. Le précédent record appartenait à Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 matches dans les années 70 en tant que joueur du FC Cologne.

Avant même le coup de sifflet de la pause, Olise a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice. Le Français a été servi sur son pied gauche par Musiala et a trouvé le petit filet depuis l’entrée de la surface grâce à une frappe dévastatrice : 3-0. En seconde période, Kane a inscrit son deuxième but en reprenant de la tête un centre rentrant d’Olise : 4-0.

À vingt minutes du terme, Saibari a lui aussi connu un grand moment personnel. Le Marocain a reçu le ballon de Davies, s’est admirablement débarrassé de ses adversaires avant de tromper Rønnow du gauche : 5-0.

Mais la fête bavaroise était encore loin d’être terminée. Olise a été superbement lancé en profondeur et a contourné Rønnow, avant de presque gâcher son énorme occasion. Sa frappe incontrôlée devant le but vide est entrée avec l’aide du poteau : 6-0.

Un quart d’heure avant la fin, le but suivant est venu s’ajouter au tableau d’affichage. Olise a enchaîné une combinaison éclair avec Luis Díaz avant de marquer une nouvelle fois d’un magnifique tir du gauche pour son triplé : 7-0.


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