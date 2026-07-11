Le marché des transferts s’accélère et les premiers noms de joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone circulent déjà.

Selon plusieurs sources, le Bayern Munich aurait placé l’un des cadres du FC Barcelone tout en haut de sa short-list estivale, même si la transaction s’annonce extrêmement complexe.

Selon Sport, qui cite Bild, le club allemand cherche un arrière droit de premier plan et voit en Jules Koundé, défenseur du Barça, sa cible numéro un.

Toutefois, le club bavarois doit d’abord réunir les liquidités nécessaires pour formuler une offre suffisamment alléchante au joueur du Barça.

Bild souligne que le défenseur français correspond parfaitement au profil recherché par le staff technique et la direction bavaroise, qui suivent son parcours depuis longtemps et estiment que le moment est propice pour conclure l’opération.

Tout dépendra de l’évaluation finale du joueur et, surtout, de la capacité du Bayern à vendre Sascha Böhly, le latéral prêté cette saison en Turquie et qui ne figure pas dans les plans actuels ou futurs du club bavarois.

Les Bavarois avaient envisagé Jevairo Reid (Feyenoord), mais ils privilégient désormais un latéral de premier plan, à condition de disposer des fonds nécessaires.

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Tout devrait se décider après la Coupe du monde.

À Barcelone, le club n’a jamais caché qu’il pourrait laisser partir Koundé ou Alejandro Balde si une offre satisfaisante était déposée. Paldí a déjà fait savoir au Barça qu’il ne souhaitait pas partir et qu’il n’écouterait aucune offre, tandis que l’avenir de Koundé demeure plus incertain ; tout pourrait se décider après la Coupe du monde.

Le défenseur international français intéresse aussi Liverpool et Chelsea, mais aucun club de Premier League n’a encore entamé de démarches, selon le journal catalan.

Selon Sport, son prix est fixé à environ 60 millions d’euros, un seuil que le Barça refuse de revoir à la baisse. Âgé de 27 ans et lié au club jusqu’en 2031, Kondogbia reste donc une pièce maîtresse du projet sportif.

Rappelons que Hans-Dieter Flick l’avait déjà écarté du onze de départ à plusieurs reprises la saison passée, privilégiant Éric García au poste d’arrière droit, une situation qui pourrait se répéter cette année.

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