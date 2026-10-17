Le Bayern Munich a signé une victoire écrasante face à son hôte Leipzig (6-1), ce samedi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Allemagne.

Grâce à ce succès, le géant bavarois grimpe provisoirement à la tête du classement avec 14 points, en attendant la fin de la journée, tandis que Leipzig reste bloqué à neuf points, à la septième place.

À lire aussi

Les coulisses de la décision : pourquoi Flick a-t-il écarté Hamza Abdelkarim de l'équipe première du Barça ?

Statistiques de la Ligue des champions : le Real Madrid, roi historique de la remontada, le Barça dauphin

Luis Diaz a ouvert le score pour le Bayern Munich à la 12e minute, en profitant d'une passe de Joshua Kimmich, avant qu'Aleksandar Pavlovic n'ajoute le deuxième but à la 26e minute, sur un service de Diaz.

Michael Olise a accentué l'avance des locaux en inscrivant le troisième but à la 34e minute, après une passe de Harry Kane, la première période s'achevant sur un avantage de trois buts à zéro pour le Bayern.

Dès le début de la seconde période, Diaz a de nouveau fait trembler les filets à la 47e minute, bénéficiant d'une passe de Kane, avant que l'attaquant anglais ne signe le cinquième but à la 52e minute, sur une offrande de Nathanael Brown.

La star colombienne a conclu le festival à la 69e minute, bouclant ainsi son triplé personnel dans la rencontre.

Avant la fin du match, Andrija Maksimovic a inscrit un but d'honneur pour Leipzig, à la 90e+2.

Le Bayern Munich avait fait match nul lors de ses deux dernières sorties, sur le score de (2-2) face à Augsbourg en championnat d'Allemagne, et (3-3) contre les Norvégiens de Viking en Ligue des champions.



