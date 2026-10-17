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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Le Bayern Munich s'emparedu de la tête de la Bundesliga en balayant Leipzig Correction : Le Bayern Munich s'emparedu de la tête de la Bundesliga en balayant Leipzig Le Bayern Munich s'empare de la tête de la Bundesliga en balayant Leipzig

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Bundesliga
Allemagne

Le club bavarois a inscrit un triplé dans chaque période

Le Bayern Munich a signé une victoire écrasante face à son hôte Leipzig (6-1), ce samedi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Allemagne.

Grâce à ce succès, le géant bavarois grimpe provisoirement à la tête du classement avec 14 points, en attendant la fin de la journée, tandis que Leipzig reste bloqué à neuf points, à la septième place.

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Luis Diaz a ouvert le score pour le Bayern Munich à la 12e minute, en profitant d'une passe de Joshua Kimmich, avant qu'Aleksandar Pavlovic n'ajoute le deuxième but à la 26e minute, sur un service de Diaz.

Michael Olise a accentué l'avance des locaux en inscrivant le troisième but à la 34e minute, après une passe de Harry Kane, la première période s'achevant sur un avantage de trois buts à zéro pour le Bayern.

Dès le début de la seconde période, Diaz a de nouveau fait trembler les filets à la 47e minute, bénéficiant d'une passe de Kane, avant que l'attaquant anglais ne signe le cinquième but à la 52e minute, sur une offrande de Nathanael Brown.

La star colombienne a conclu le festival à la 69e minute, bouclant ainsi son triplé personnel dans la rencontre.

Avant la fin du match, Andrija Maksimovic a inscrit un but d'honneur pour Leipzig, à la 90e+2.

Le Bayern Munich avait fait match nul lors de ses deux dernières sorties, sur le score de (2-2) face à Augsbourg en championnat d'Allemagne, et (3-3) contre les Norvégiens de Viking en Ligue des champions.


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