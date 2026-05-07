Le Bayern Munich a franchi une étape décisive dans le dossier Anthony Gordon. D’après Sky Sports, le champion d’Allemagne est entré en pourparlers avec Newcastle United en vue d’un éventuel transfert de l’ailier anglais, qui se dit prêt à relever un nouveau défi cet été.

Âgé de 25 ans, l’international anglais intéresse depuis longtemps le club bavarois, qui a désormais entamé des pourparlers officiels avec les Magpies.

Newcastle se montrerait ouvert aux offres concernant l’attaquant, dont le contrat court jusqu’en 2030 mais qui souhaite explorer ses options. Les deux clubs entretiennent d’ailleurs de bons rapports.

À 25 ans, l’attaquant réalise une saison remarquable à St James’ Park : dix-huit buts toutes compétitions confondues, dont dix en douze matches de Ligue des champions, ce qui l’place parmi les meilleurs buteurs de l’épreuve.

Arsenal et le FC Barcelone surveillent aussi le dossier, même si, pour l’instant, aucun contact direct n’a été établi entre les Blaugrana et les Magpies.

L’entraîneur Eddie Howe a récemment fait preuve de prudence face aux spéculations concernant son joueur. « Je discute constamment avec les joueurs, mais pas toujours des rumeurs de transfert », a déclaré le manager. « Le plus important pour moi, c’est l’engagement sur le terrain d’entraînement. Je n’aligne que des joueurs qui sont engagés à 100 % envers le club et l’avenir de Newcastle. »

À Newcastle, on s’attend désormais à une offre de plusieurs millions. Recruté début 2023 pour environ 52 millions d’euros en provenance d’Everton, Gordon pourrait cette fois rapporter entre 86 et 90 millions d’euros selon Sky Sports.

Au Bayern Munich, Gordon représenterait une nouvelle recrue de premier plan en provenance de la Premier League. Avec Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise, Kompany dispose déjà de plusieurs attaquants ayant brillé en Angleterre.