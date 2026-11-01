Le Bayern Munich redoute une commotion cérébrale pour son joueur avant le choc contre l'Atlético Madrid

Le gardien du Bayern Munich, Jonas Urbig, est apparu dans un état de relatif étourdissement à l'issue du match d'hier samedi, qui s'est achevé sur un nul entre le club bavarois et son hôte le Borussia Dortmund (2-2), sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga.

Urbig a été victime d'un choc à la tête avec les genoux de Carney Chukwuemeka, joueur de Dortmund, un incident qui a provoqué l'annulation d'un but des visiteurs, inscrit par Jobe Bellingham.

Le gardien du Bayern Munich a plaisanté sur l'incident par la suite, lors de son entretien avec le journal allemand « Bild » , déclarant : « Tout va bien, sauf que j'ai reçu deux coups de genou au visage. »

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Malgré cela, le Bayern Munich ne prend pas le choc à la légère, le club surveillant de près l'état d'Urbig, pour voir s'il souffrira d'autres symptômes.

En cas d'apparition de signes de commotion cérébrale, sa participation face à l'Atlético Madrid mardi deviendrait incertaine. Les chances du gardien chevronné Manuel Neuer de se rétablir et d'être disponible pour le match semblent par ailleurs faibles.

Le club bavarois se déplace chez l'Atlético, au stade « Riyadh Air Metropolitano », dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions, un match qui revêt une grande importance pour le Bayern Munich, lequel a concédé le nul lors de ses deux dernières journées de la compétition : (3-3) contre les Norvégiens du Viking, et (2-2) face aux Anglais d'Arsenal.