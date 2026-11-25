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Le Bayern Munich a pris la décision inhabituelle de publier un communiqué officiel pour répondre aux spéculations persistantes sur la santé de Jamal Musiala. Le club de Bundesliga a rencontré les représentants du joueur cette semaine afin de clarifier la chronologie de ses problèmes médicaux et l’état de leur collaboration.

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La chronologie de ses problèmes de santé clarifiée

Le champion d’Allemagne s’est senti obligé de réagir après une série d’articles concernant la date exacte à laquelle Musiala et le club ont pris connaissance de ses troubles neurologiques . Pour clarifier la situation, le club a confirmé que le joueur de 23 ans avait passé ses premiers examens médicaux pour des « symptômes évoquant des absences » le 22 avril 2025. Cette chronologie vise à démentir les affirmations selon lesquelles ses troubles étaient connus depuis plus longtemps sans qu’une prise en charge adaptée ait été mise en place.

Dans un communiqué conjoint publié avec les représentants du joueur, 11WINS, le club a indiqué : « Une réunion constructive a eu lieu hier (mardi) entre le FC Bayern Munich et les représentants de Jamal Musiala. Pour les deux parties, la santé du joueur passe avant tout. Musiala bénéficie d’un soutien total dans son rétablissement. »

Des échanges constructifs avec ses représentants

Au-delà des préoccupations immédiates concernant sa santé, cette réunion a également permis d’aborder l’avenir à long terme de l’international allemand. Malgré les spéculations autour de son état physique, le club a qualifié les échanges avec les représentants de Musiala de « constructifs » et menés « dans un esprit de partenariat ». Cela indique que, si la santé du joueur est actuellement la priorité, la relation professionnelle entre les deux parties reste intacte.

Le communiqué officiel se concluait ainsi : « Le FC Bayern et les représentants de Musiala ont convenu de poursuivre leurs échanges dans un esprit de partenariat et en toute confidentialité. »

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Le soutien des dirigeants

Selon Sky Germany, la décision de communiquer publiquement autant de détails aurait le soutien des personnalités les plus influentes de l’Allianz Arena. D’après ces informations, le président d’honneur Uli Hoeneß et l’ancien directeur général Karl-Heinz Rummenigge soutiennent pleinement le contenu du communiqué. Leur implication montre à quel point le club prend la situation au sérieux, Musiala étant considéré comme la pièce maîtresse de ses projets futurs.

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Max Eberl, membre du directoire du club chargé du sport, a lui aussi pris la défense du joueur lors de récentes visites auprès de clubs de supporters. Les dirigeants tiennent à protéger leur joueur, d’autant que Musiala a signé en février 2025 une prolongation de contrat lucrative qui le lie au club jusqu’en 2030.

Priorité au rétablissement et à l’avenir

La chronologie médicale ayant été clarifiée, toute l’attention se porte désormais sur le rétablissement de Musiala. Le club n’a pas donné de date précise pour son retour, soulignant que son bien-être est la seule priorité. Cette prudence est nécessaire compte tenu de la nature complexe des troubles neurologiques fonctionnels et des « absences » qu’a connues le joueur pendant son éloignement des terrains. Musiala reste un élément essentiel des projets de Vincent Kompany une fois qu’il sera apte à rejouer.