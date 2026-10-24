Le Bayern Munich publie un communiqué officiel sur l’état de santé de Vincent Kompany après que l’entraîneur s’est effondré au centre d’entraînement

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Le Bayern Munich a donné des nouvelles importantes de l’état de santé de son entraîneur Vincent Kompany après un incident inquiétant survenu vendredi. Le technicien belge assistait à un match de l’équipe réserve du club lorsqu’une urgence médicale s’est produite, entraînant son transport immédiat pour recevoir des soins spécialisés.

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Kompany hospitalisé à la suite d’une urgence médicale

Le Bayern a confirmé que Kompany subit actuellement des examens médicaux après s’être effondré dans les installations d’entraînement du club. L’incident s’est produit alors que l’ancien capitaine de Manchester City assistait à la séance de vendredi de l’équipe réserve. Selon plusieurs informations, Kompany a été transporté par hélicoptère après l’incident, mais son état est désormais décrit comme stable. Le club bavarois a publié un communiqué officiel précisant qu’il restera sous surveillance médicale pendant une période indéterminée.

« Vincent Kompany a eu besoin d’une prise en charge médicale après s’être effondré vendredi lors d’une séance d’entraînement de l’équipe réserve du FC Bayern. L’entraîneur de l’équipe première assistait à la séance de la réserve. Kompany subit des examens approfondis à l’hôpital et restera sous surveillance médicale. Son staff technique prendra en charge les entraînements et les matches jusqu’à nouvel ordre », indique le communiqué officiel du club, publié sur son site officiel.

Max Eberl donne la priorité au rétablissement de l’entraîneur

Les propos du dirigeant témoignent de la prudence du Bayern, qui souhaite s’assurer que son entraîneur sera pleinement rétabli avant de retrouver l’environnement sous haute pression de l’Allianz Arena. L’équipe médicale devrait procéder à une série d’examens approfondis afin de déterminer la cause exacte de son effondrement et de surveiller d’éventuelles séquelles du virus qu’il a contracté plus tôt ce mois-ci.

Évoquant la situation, Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé du sport, a souligné que le club ne précipiterait pas le retour de l’entraîneur. « La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue. Au FC Bayern, nous ferons tout notre possible pour qu’il se rétablisse rapidement. Vinnie reçoit tous les soins médicaux et tout le soutien nécessaires, et disposera de tout le temps dont il a besoin. Son staff technique, en qui nous avons une confiance totale, prendra le relais. Nous souhaitons tous à Vinnie un prompt rétablissement au FC Bayern », a-t-il déclaré.

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Récemment touché par une infection virale

La santé de Kompany fait parler à Munich depuis plusieurs jours. Après une convaincante victoire 6-1 contre le RB Leipzig, l’entraîneur avait été visiblement absent des interviews d’après-match en raison de son état physique. Son adjoint, Aaron Danks, l’avait déjà remplacé en conférence de presse, indiquant que l’entraîneur souffrait d’une fatigue importante et de douleurs aux jambes causées par l’infection.

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Revenant sur son état de santé après le match nul contre Arsenal en milieu de semaine, Kompany a reconnu qu’il avait peut-être trop forcé pendant sa convalescence. « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire, absolument tout. J’ai attrapé un virus assez virulent la semaine dernière, alors, évidemment, je n’ai pas écouté mon corps et, à un moment donné, mon corps m’a dit : maintenant, arrête ! », a-t-il expliqué.

Le staff technique prendra les rênes de l’équipe première

En l’absence de Kompany, la responsabilité de maintenir la dynamique du Bayern revient à ses adjoints de confiance. Le club a exprimé sa confiance totale dans le staff technique pour traverser cette période d’incertitude. Cette transition intervient alors que le calendrier est chargé, mais les dirigeants sont catégoriques : aucune pression ne sera exercée sur le Belge pour qu’il revienne prématurément. Si les consignes et la présence vocale de l’entraîneur manquent indéniablement à l’entraînement, alors que l’effectif se prépare à un déplacement délicat dimanche chez le SC Freiburg en Bundesliga, tout le club reste uni autour d’une priorité absolue : sa santé et son bien-être à long terme.