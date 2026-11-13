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Le Bayern Munich a été prévenu qu’il n’avait aucune chance d’arracher l’ailier Desire Doue au Paris Saint-Germain, le coût d’un éventuel transfert étant trop élevé. Malgré l’intérêt de longue date des champions de Bundesliga pour l’international français de 21 ans, la valeur du joueur, en forte hausse dans la capitale française, rend un futur transfert hors de portée.

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Le Bayern n’a pas les moyens de recruter l’attaquant français

Selon CFBayern Insider, le champion d’Allemagne en titre ne peut tout simplement pas s’aligner sur les conditions financières nécessaires pour attirer Doue à l’Allianz Arena. Si l’attaquant français suscite également l’intérêt de grands clubs de Premier League, un transfert à Munich est désormais jugé totalement irréaliste. Le Bayern avait déjà tenté de recruter le jeune joueur et lui avait soumis des offres de contrat avant son départ de Rennes pour Paris en août 2024.

Un transfert manqué qui laisse des regrets

Depuis son arrivée au Parc des Princes, Doue s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique. Il a aidé le club français à remporter deux Ligues des champions consécutives et totalise cinq buts et quatre passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Évoquant l’échec du Bayern, le journaliste Christian Falk a expliqué : « C’est un joueur très intéressant. Le Bayern a essayé de le faire venir à Sabener Strasse [le centre d’entraînement du Bayern], mais c’était trop cher à l’époque et il a décidé de rejoindre Paris. »

« C’est le genre de transfert où l’on se dit que, si l’on n’a pas réussi à le recruter lorsqu’il était un jeune talent convoité par tout le monde, on ne le recrutera pas une fois devenu un professionnel plus expérimenté. »

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Les contraintes financières empêchent toute future surenchère

Le joueur de 21 ans étant sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2029, le champion d’Europe n’a aucune intention de vendre l’un de ses joueurs les plus précieux.

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Expliquant pourquoi les dirigeants bavarois doivent chercher ailleurs malgré la précocité avec laquelle ils ont repéré son talent, Falk a ajouté : « Il réussit très bien à Paris et le Bayern n’a tout simplement aucune chance de payer le prix que demanderait le PSG [même si le club ne veut pas le vendre] pour s’attacher les services de l’attaquant. Je suis vraiment désolé, mais il est tout simplement trop tard pour que le Bayern Munich réalise ce transfert. »

« Le point positif, bien sûr, c’est que le Bayern a compris très tôt à quel point ce joueur pouvait être bon. Cela montre que le Bayern Munich a eu du flair. Mais il n’a pas les moyens, contrairement à d’autres clubs, d’accumuler des joueurs de cette tranche d’âge. »

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Une blessure au visage interrompt son rassemblement en sélection

Alors que le Bayern se tourne vers des cibles plus abordables en vue de janvier, Doue se remet d’une douloureuse blessure au visage subie jeudi lors de la défaite de la France contre l’Italie (3-1) en Ligue des nations de l’UEFA. Un violent choc avec le milieu italien Davide Frattesi, sorti avec le coude en sang, a contraint l’ailier à quitter le terrain : un coup de coude à la bouche avait déchaussé et visiblement déplacé l’une de ses incisives. Il recevra des soins dentaires avant de rentrer à Paris.