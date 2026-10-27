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Harry Kane a officiellement été sacré meilleur joueur du monde après avoir reçu le Ballon d’Or 2026 à Londres. Pour célébrer cet exploit historique, le Bayern Munich prépare un hommage émouvant à son attaquant vedette lors de son retour à l’Allianz Arena cette semaine.

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Des hommages particuliers à l’Allianz Arena

L’Allianz Arena se prépare à une grande célébration à l’occasion du retour de Kane en Allemagne, tout juste sacré Ballon d’Or. Après une saison remarquable durant laquelle il a aidé le Bayern à réaliser le doublé national, l’attaquant a été honoré lors d’un gala au London Palladium.

Le club a confirmé que les célébrations débuteraient dès le retour de Kane à la compétition nationale. Un « accueil spécial » est prévu mercredi, lors du match de Coupe d’Allemagne contre Magdeburg. Le public de l’Allianz Arena aura alors sa première occasion de saluer le meilleur joueur du monde. D’autres hommages suivront samedi, à l’occasion du choc de Bundesliga contre le rival, le Borussia Dortmund, afin que l’attaquant soit célébré comme il se doit devant un stade comble.

Kane met fin à 45 ans d’attente pour le Bayern au Ballon d’Or

Kane est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur du Bayern à remporter le Ballon d’Or depuis 45 ans. Le capitaine de l’Angleterre a reçu le trophée, marchant ainsi sur les traces de figures emblématiques du club comme Karl-Heinz Rummenigge, dernier joueur du géant de Bundesliga à avoir remporté cette distinction, en 1981.

Outre le Ballon d’Or, Kane a également remporté le trophée Gerd Muller, confirmant son statut de finisseur le plus redoutable du football européen. Son efficacité devant le but lors de la saison 2025-2026 a été déterminante dans le vote. D’autres joueurs du Bayern se sont aussi distingués : Michael Olise a intégré le top 10 du classement mondial, tandis que Pernille Harder a terminé septième dans la catégorie féminine, témoignant de la force du club dans son ensemble.

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Les dirigeants munichois couvrent Kane d’éloges

Le président Herbert Hainer a ouvert les hommages rendus par les dirigeants du club, soulignant que l’exploit de Kane le place aux côtés des plus grands noms à avoir porté le maillot rouge. « C’est un jour de fierté pour le FC Bayern. Harry Kane sait tout faire et il marque des buts, des buts et encore des buts. Il rejoint désormais la lignée de Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Karl-Heinz Rummenigge. Cela dit tout de notre histoire », a déclaré Hainer.

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Le directeur général Jan-Christian Dreesen lui a fait écho, soulignant l’importance de cette récompense pour le football allemand dans son ensemble. « Harry Kane mérite amplement ce titre. Il bat record après record depuis des années et, au-delà de ses nombreux buts et passes décisives, nous apprécions énormément ses remarquables qualités humaines. Qu’un joueur d’un club allemand remporte le Ballon d’Or pour la première fois depuis 30 ans est un signal fort pour la Bundesliga », a déclaré Dreesen.

Une source d’inspiration pour la nouvelle génération

Au-delà de ses buts, le personnel du Bayern a insisté sur le leadership de Kane et son influence sur les plus jeunes membres de l’effectif. Le directeur sportif Christoph Freund a décrit l’attaquant comme une personnalité unique dans le football moderne.

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« Harry est quelqu’un de formidable. On rencontre très rarement une personne comme lui : un joueur de classe mondiale qui garde autant les pieds sur terre. Harry a porté le rôle d’avant-centre à un tout autre niveau. C’est une source d’inspiration, en particulier pour les jeunes joueurs. Il est sans aucun doute l’un des plus grands de l’histoire du football », a déclaré Freund.