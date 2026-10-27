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Harry Kane a été officiellement sacré meilleur joueur du monde après avoir reçu le Ballon d’Or 2026 à Londres. Pour célébrer cet exploit historique, le Bayern Munich prépare un hommage émouvant à son attaquant vedette lors de son retour à l’Allianz Arena cette semaine.

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Des hommages particuliers à l’Allianz Arena

L’Allianz Arena se prépare à une célébration de taille alors que Kane revient en Allemagne tout juste sacré Ballon d’Or. Après une saison exceptionnelle durant laquelle il a aidé le Bayern à réaliser le doublé national, l’attaquant a été récompensé lors d’un gala au London Palladium.

Le club a confirmé que les célébrations commenceraient dès le retour de Kane à la compétition nationale. Un « accueil spécial » a été prévu mercredi, à l’occasion du match de Coupe d’Allemagne contre Magdeburg. Le public de l’Allianz Arena pourra alors saluer pour la première fois le meilleur joueur du monde. D’autres hommages suivront samedi, lors du choc de Bundesliga à fort enjeu face au rival, le Borussia Dortmund, afin que l’attaquant soit célébré devant un stade comble.

Kane met fin à 45 ans d’attente du Bayern pour le Ballon d’Or

Kane est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur du Bayern à remporter le Ballon d’Or depuis 45 ans. Le capitaine de l’Angleterre a reçu le trophée, suivant les traces de figures emblématiques du club comme Karl-Heinz Rummenigge, dernier joueur à avoir remporté cette distinction pour le géant de Bundesliga, en 1981.

Outre le Ballon d’Or, Kane a également décroché le trophée Gerd Muller, confirmant son statut de finisseur le plus redoutable du football européen. Son efficacité devant le but lors de la saison 2025-2026 a pesé de manière décisive dans le vote. D’autres stars du Bayern se sont aussi distinguées : Michael Olise a intégré le top 10 du classement mondial, tandis que Pernille Harder a terminé septième dans la catégorie féminine, illustrant la force du club dans tous les domaines.





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Les dirigeants munichois ne tarissent pas d’éloges

Le président Herbert Hainer a ouvert les hommages de la direction du club, soulignant que l’exploit de Kane le place aux côtés des plus grands joueurs à avoir porté le maillot rouge. « C’est un jour de fierté pour le FC Bayern. Harry Kane sait tout faire, et il marque des buts, encore et encore. Il rejoint désormais la lignée de Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Karl-Heinz Rummenigge. Cela dit tout de notre histoire », a déclaré Hainer.

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Le président du directoire Jan-Christian Dreesen lui a fait écho, soulignant l’importance de cette récompense pour le football allemand dans son ensemble. « Harry Kane mérite amplement ce titre. Il bat record après record depuis des années et, au-delà de ses nombreux buts et passes décisives, nous apprécions énormément la personnalité remarquable qu’il apporte au club. Qu’un joueur d’un club allemand remporte le Ballon d’Or pour la première fois depuis 30 ans est un signal fort pour la Bundesliga », a déclaré Dreesen.

Une source d’inspiration pour la prochaine génération

Au-delà des buts, le staff du Bayern a mis l’accent sur les qualités de leader de Kane et sur son influence auprès des plus jeunes membres de l’effectif. Le directeur sportif Christoph Freund a décrit l’attaquant comme une personnalité rare dans le football actuel.

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« Harry est quelqu’un de formidable. On rencontre très rarement une personne comme lui : un joueur de classe mondiale qui garde les pieds sur terre. Harry a porté le rôle d’avant-centre à un tout autre niveau. Il est une source d’inspiration, surtout pour les jeunes joueurs. Il fait sans aucun doute partie des plus grands de l’histoire du football », a déclaré Freund.