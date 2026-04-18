Le Borussia Dortmund a de nouveau chuté samedi en Bundesliga. En déplacement chez le TSG Hoffenheim, l’équipe de l’entraîneur Niko Kovac a concédé une défaite 2-1 dans les tout derniers instants du temps additionnel. Conséquence immédiate : le Bayern Munich pourra, dès dimanche, célébrer son 35^e titre de champion.

Le dernier espoir de titre de Dortmund avait déjà subi un coup dur la semaine dernière, avec une défaite 0-1 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Samedi, la tâche s’annonçait tout aussi ardue sur la pelouse du sixième du classement.

Hoffenheim, avec Wouter Burger dans son onze de départ, a dominé le début de rencontre : Tim Lemperle a immédiatement frappé la barre transversale, puis Gregor Kobel a sauvé les siens face à Andrej Kramaric.

À dix minutes de la mi-temps, les locaux obtiennent un penalty quelque peu chanceux : Niklas Süle glisse et commet une main dans la foulée. Le défenseur de Dortmund se blesse au genou et doit céder sa place. Andrej Kramarić transforme la sentence : 1-0.

Menés au score, les Jaunes et Noirs ont alors pris le jeu à leur compte après la pause. Maximilian Beier a ainsi alerté la défense par une tête juste à côté, tandis que Gregor Kobel repoussait une tentative similaire d’Ozan Kabak.

Juste avant le coup de sifflet final, Dortmund a finalement égalisé : d’une demi-volée à l’entrée de la surface, Serhou Guirassy a battu Oliver Baumann (1-1). Ce dernier a d’ailleurs sauvé les siens peu après, en repoussant une nouvelle tentative de Beier.

Le match semblait se diriger vers un partage, mais dans les tout derniers instants du temps additionnel, Hoffenheim a finalement arraché la victoire. Julian Ryerson a commis une main et, après intervention du VAR, le ballon est revenu sur le point de penalty pour les locaux. Kramaric a transformé l’offrande : 2-1.

Après cette défaite, Dortmund, deuxième du classement, ne pourra dépasser 76 points en cas de quatre victoires restantes. Le leader Bayern en compte déjà 76. Un simple match nul dimanche après-midi à domicile contre le VfB Stuttgart suffira donc au « Rekordmeister » pour sceller le titre.