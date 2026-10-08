Le Bayern Munich passe à l'action pour priver le Real Madrid d'Olise, et la Maison Blanche anticipe l'issue des négociations

Le Bayern Munich a entamé des discussions pour prolonger le contrat de sa star française récemment étincelante, Michael Olise, une démarche qui menace les ambitions du Real Madrid.

Selon la chaîne « Sky Sport - Allemagne », le Bayern agit de manière anticipée pour prolonger le contrat du joueur âgé de 24 ans, et de premières discussions exploratoires ont déjà eu lieu entre les deux parties.

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Le contrat actuel d'Olise court jusqu'en 2029 et ne comporte aucune clause libératoire. Le Real Madrid, qui suit la situation de près, estime que l'international français finira par prolonger son engagement avec le Bayern, selon le rapport.

Et « Sky » d'ajouter qu'un transfert vers le club merengue est la seule option susceptible de faire échouer les plans du Bayern pour conserver le joueur sur le long terme. Mais tant que le club madrilène n'avancera pas de manière concrète, son maintien chez le champion d'Allemagne reste très probable.

En vertu du nouveau contrat, Olise pourrait percevoir un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif du Bayern, devant Jamal Musiala. Et le club ne serait pas contraint d'envisager de le vendre l'été prochain, sauf en cas d'échec des négociations pour la prolongation.

Olise a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée au Bayern à l'été 2024, en provenance de Crystal Palace contre 60 millions d'euros.

De son côté, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club bavarois, a affiché sa confiance dans le maintien d'Olise et de son coéquipier Harry Kane, déclarant au site allemand « ran » : « Tous les deux ont l'intention de rester longtemps au Bayern. »

Et d'ajouter : « J'espère, et je suis même très convaincu, que Harry prolongera bientôt son contrat. Et que Michael sera le suivant. »



