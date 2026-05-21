Le Bayern Munich ou Manchester City ? Selon les dernières informations, un de ces deux clubs serait en pole position pour recruter Givairo Read, actuellement sous contrat avec Feyenoord

Selon 1908, Givairo Read est séduit par l’intérêt de Manchester City, indique le média ce jeudi. Le club anglais est en pole position pour recruter le latéral droit de 19 ans du Feyenoord.

Il a de grandes chances d’avoir disputé son dernier match sous les couleurs de Feyenoord. Le jeune international néerlandais boucle ainsi sa carrière au club avec 54 matchs officiels, 5 buts marqués et 11 passes décisives.

Suivi depuis longtemps par le Bayern Munich et les Citizens, le jeune Néerlandais penche clairement pour l’option anglaise.

Il estime qu’il aura plus rapidement sa chance chez les Citizens, sous la houlette du nouvel entraîneur. Le club mancunien cherche justement un nouveau latéral droit pour mettre de la pression sur Rico Lewis et Matheus Nunes.

Le natif d’Amsterdam se dit flatté par la cour des Citizens, qui ne semblent pas inquiets par les blessures qui ont ponctué sa saison.

Selon le site des supporters rotterdamois, Feyenoord vise un montant record pour ce grand talent. « D’après certaines sources, un club intéressé devra débourser plus de 40 millions d’euros pour arracher Read au De Kuip. »

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, le latéral droit est actuellement estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.