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Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Le Bayern Munich, Olise et Kimmich font l'objet d'une enquête de l'UEFA suite à leurs cartons jaunes contre l'Atalanta

Les joueurs du Bayern Munich, Michael Olise et Joshua Kimmich, font l'objet d'une enquête suite aux cartons jaunes reçus lors du match contre l'Atalanta mardi dernier, remporté 6-1 à Bergame, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.


LA DÉCISION - L'UEFA examine actuellement les actions impliquant les deux joueurs et ayant conduit à leur avertissement : le Français a reçu un carton jaune pour avoir retardé l'exécution d'un corner, alors que le score était déjà de 6-0, tandis que l'Allemand a reçu un carton jaune pour avoir mis plus de 45 secondes à tirer un coup franc, dans sa moitié de terrain, à la 82e minute. Tous deux sous le coup d'une suspension, ils manqueront le match retour à Monaco : il est probable que, compte tenu de l'issue largement scellée lors du match à la New Balance Arena, ils aient décidé de prendre ces cartons exprès pour sortir de leur suspension en vue des quarts de finale.

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