Le Bayern Munich ne s'est pas arrêté à Sibari… Le club allemand met le feu au mercato en recrutant un nouveau joueur issu de la Coupe du monde

Le Bayern Munich a frappé fort sur le marché des transferts estivaux en enregistrant un doublé retentissant : le club bavarois a trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour recruter le latéral allemand Nathaniel Brown, contre un chèque de 55 millions d’euros.

Cette arrivée suit de quelques jours celle du Marocain Ismaël Saibari, recruté 55 millions d’euros également auprès d’Eindhoven.

Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le Bayern avait déjà trouvé un accord avec le joueur sur les conditions personnelles il y a plusieurs semaines, avant de finaliser le montant du transfert avec l’Eintracht à 55 millions d’euros.

Selon les informations communiquées par Romano sur son compte « X », le contrat du latéral allemand avec le Bayern Munich court jusqu’en juin 2031, une décision qui confirme la volonté du club de bâtir un projet à long terme sur le flanc gauche.

Nathaniel Braun avait récemment marqué le cinquième but de l’équipe d’Allemagne contre Curaçao lors des matchs de groupe de la Coupe du monde 2026.

En une semaine, le club bavarois a donc investi 110 millions d’euros pour renforcer son effectif, adressant un message fort à ses concurrents nationaux et européens : la reconstruction est lancée à plein régime.

Recruté la semaine passée en provenance d’Eindhoven pour la même somme, Sibari forme avec lui un duo de recrues censé booster l’efficacité offensive et défensive du club avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.