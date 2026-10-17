Le Bayern Munich a étrillé le RB Leipzig samedi soir. L’équipe de Vincent Kompany s’est imposée 6-1 à l’Allianz Arena, notamment grâce à un triplé de Luis Díaz. Le Bayern semblait en passe d’égaler sa plus large victoire face à Leipzig, le 6-0 de l’an dernier, mais un but encaissé en fin de match l’en a empêché.

Kompany devait une nouvelle fois se passer de Manuel Neuer, laissant Jonas Urbig dans les buts. L’ancien joueur du PSV Ismael Saibari était également titulaire avec le Bayern, tout comme Dayot Upamecano et Aleksandar Pavlovic. Du côté de Leipzig, l’entraîneur Martin Demichelis avait notamment choisi Lukas Klostermann, Rocco Reitz et Christopher Nkunku.

Le Bayern a pris l’initiative dès le coup d’envoi, empêchant presque totalement Leipzig de développer son jeu. Après douze minutes, Díaz a ouvert le score, lancé derrière la défense par une belle passe de Joshua Kimmich. Face à Maarten Vandevoordt, le Colombien a gardé son sang-froid et glissé le ballon dans le coin inférieur gauche : 1-0.

L’équipe à domicile a continué de dominer et doublé la mise à la 26e minute. Díaz a profité de l’espace sur la gauche pour servir Pavlovic, qui a marqué du gauche au premier poteau. Huit minutes plus tard, Michael Olise a porté le score à 3-0 d’une frappe placée dans le coin inférieur droit, après une combinaison avec Harry Kane.

Leipzig pouvait s’estimer heureux de ne pas accuser un retard encore plus lourd à la pause. Vandevoordt a évité une débâcle totale en première période grâce à plusieurs arrêts et a vu une tentative d’Olise heurter le poteau après avoir touché son pied. Saibari a lui aussi beaucoup participé aux attaques du Bayern, mais l’ancien joueur du PSV n’est pas parvenu à tromper Vandevoordt, malgré deux occasions.

Demichelis a tenté de renverser la tendance en effectuant deux changements à la pause, mais ses ajustements n’ont guère eu d’effet. Deux minutes seulement après la reprise, Díaz a de nouveau frappé, servi sur la gauche par Kane. Le Colombien a éliminé Klostermann, qui n’a pratiquement pas réagi, avant d’envoyer une frappe puissante dans le coin inférieur opposé : 4-0.

Kane a ensuite inscrit son but. À la 53e minute, l’attaquant anglais était bien placé pour reprendre de près un centre d’Archie Brown, au terme d’une action à laquelle Díaz avait participé. Six minutes plus tard, Kompany a procédé à quatre changements simultanés. Saibari et Kane figuraient parmi les joueurs sortis, remplacés par Serge Gnabry et Lennart Karl.

Le Bayern n’avait pas encore assouvi sa soif de buts. À la 69e minute, Díaz a complété son triplé en marquant d’une frappe de l’extérieur de la surface après un corner joué court et une passe d’Olise. Ce dernier a ensuite touché la barre transversale, mais le score est resté à 6-0.

Dans la deuxième minute du temps additionnel, Andrija Maksimovic a sauvé l’honneur de Leipzig d’une frappe puissante qui a touché le dessous de la barre, fixant le score final à 6-1 pour le Bayern. L’équipe à domicile profite du match nul concédé plus tôt dans la journée par le Borussia Dortmund face à l’Union Berlin (0-0) pour prendre la tête de la Bundesliga. Leipzig est septième.