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Les grands clubs européens ont les yeux rivés sur un jeune attaquant belge, désormais pressenti pour animer la concurrence lors du prochain mercato, depuis que le Bayern Munich s'est positionné sur le dossier. Une démarche qui pourrait compliquer les plans du FC Barcelone, qui suit sa progression depuis un moment, alors que le montant de l'opération pourrait atteindre 70 millions d'euros à l'été 2027.

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Le journaliste Christian Falk a révélé dans le quotidien allemand « Bild » que le Bayern Munich avait déjà noué de premiers contacts avec les représentants de Nicolò Tresoldi, attaquant du Club Bruges, afin d'étudier la possibilité de le recruter à l'avenir. Il assure que le joueur figure sur la liste des cibles du club bavarois et que ses dirigeants échangent avec son entourage pour explorer les chances de conclure l'opération.

Cette initiative allemande s'explique par la haute estime dont jouit Tresoldi au sein du club. Il faisait partie des joueurs qui avaient le plus séduit Nils Schmadtke, directeur du recrutement du Bayern Munich, sur le point de quitter ses fonctions en janvier prochain. Ce départ attendu ne devrait toutefois pas entamer l'intérêt de la direction pour le jeune attaquant, qu'elle considère comme un investissement prometteur pour l'avenir, notamment en raison de son sens du but et de sa marge de progression.

Malgré ces contacts précoces, le dossier ne semble pas devoir se conclure lors du prochain mercato d'hiver. Le Club Bruges n'a pas l'intention de se séparer de l'un de ses principaux atouts offensifs en pleine saison, et le Bayern ne compte pas non plus précipiter les choses. L'été 2027 apparaît comme l'échéance la plus probable pour une offensive sérieuse, alors que la concurrence s'intensifie autour du joueur parmi les grands clubs européens.

De son côté, le FC Barcelone continue de suivre l'attaquant de près, après avoir dépêché des recruteurs pour l'observer lors du match entre le Club Bruges et Liverpool en Ligue des champions, selon le quotidien belge « Het Nieuwsblad ».

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Le club catalan n'a toutefois pas encore pris contact avec les représentants du joueur ni engagé de négociations officielles avec son club, tandis que l'AC Milan figure également parmi les prétendants, aux côtés du Bayern Munich.

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L'attrait de Tresoldi repose sur des statistiques remarquables cette saison : 16 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, dont 5 en Ligue des champions. Des chiffres qui ont renforcé son statut parmi les attaquants montants les plus en vue d'Europe, d'autant qu'il allie un réel sens du but à une puissance physique et à un potentiel prometteur. Autant d'atouts qui en font une option stratégique pour les clubs à la recherche d'un attaquant capable d'apporter un plus pendant de nombreuses années.

Mais le principal obstacle pour le Barça réside dans les exigences financières du Club Bruges, qui réclame entre 60 et 70 millions d'euros, alors qu'il avait recruté le joueur en provenance de Hanovre pour seulement 7,5 millions d'euros à l'été 2025 et que son contrat court jusqu'en 2029.

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Le club belge avait par ailleurs repoussé une offre de 35 millions d'euros de l'AS Rome l'été dernier, et prévoit de consacrer une grande partie des recettes de ses futures ventes au financement de son projet de nouveau stade.

Une situation qui place le Barça face à une rude concurrence financière, d'autant que le Bayern a pris les devants, tandis que le club catalan en est toujours au stade de l'observation, après l'arrêt de ses précédentes tentatives sur fond de doutes quant à la faisabilité de l'opération. Ses chances de remporter la course semblent ainsi se compliquer avec l'arrivée de nouveaux concurrents et la hausse de la valeur attendue du jeune attaquant.