« Je n’ai plus le droit de porter un maillot du Bayern et il y a une raison à cela », a écrit Lell sous une vidéo publiée sur son profil Instagram, dans laquelle il expliquait ce changement. À l’origine, l’ancien arrière droit apparaissait sur la couverture de son livre avec le maillot de son ancien club munichois. Le FCB a ensuite demandé que cette image soit retirée de la couverture ; à la place, Lell y apparaît désormais en T-shirt blanc.

Quelques semaines après avoir joué en janvier pour les plus de 40 ans du Bayern lors d’un tournoi caritatif en salle, il aurait reçu « un appel du bureau du poste de direction » du FCB, a expliqué Lell dans la vidéo Instagram. « Je n’étais plus le bienvenu avec le maillot du Bayern et on m’a demandé à l’avenir de m’abstenir de porter le maillot du Bayern », a rapporté le joueur de 42 ans, qui avait déjà évolué chez les jeunes du Bayern et disputé au total 98 matches avec les professionnels munichois entre 2003 et 2010 (avec une interruption lors d’un prêt au 1. FC Cologne de 2004 à 2006), au sujet du contenu de cet appel.

Il a d’abord « simplement laissé passer » la demande de son ancien club, a expliqué Lell. Quelques semaines plus tard, en revanche, sa maison d’édition aurait « reçu une lettre d’avocat du FC Bayern : “Il conviendrait de retirer le maillot du Bayern de la couverture” », leur a-t-on indiqué. « C’est ce que nous avons fait. »

Christian Lell envoie une pique aux dirigeants du Bayern

Pourquoi le Bayern lui a interdit la couverture avec la tenue du FCB reste flou pour Lell. « Aucun des responsables de ce club, qui s’agitent là-bas aujourd’hui et qui ont rejoint le club à un moment donné, ne peut m’empêcher d’avoir le Bayern Munich dans mon cœur et il y restera toujours », a lancé l’ancien international allemand Espoirs, dont la carrière professionnelle s’est achevée en 2014 après d’autres passages au Hertha Berlin (2010 à 2012) et à l’UD Levante, adressant au passage une nouvelle pique à la direction bavaroise, dont il a explicitement exclu les anciens dirigeants du club Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge.

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Selon Bild, le Bayern a tout simplement insisté pour que Lell retire de la couverture de son livre le maillot du FCB parce que sa maison d’édition n’avait pas demandé au club de la Säbener Straße les droits de marque correspondants. Le Bayern poursuit systématiquement ce type d’atteintes à ses droits de marque.

« Le Bayern Munich m’a exclu », a poursuivi Lell. « Et c’est tout à fait normal, il faut le comprendre. Il y a des entreprises, des institutions, des gens qui vous excluent, qui ne vous soutiennent pas au moment où vous en auriez eu le plus besoin. » Il a néanmoins « bien sûr accepté et assumé » la décision du Bayern. « Je n’ai aucun problème avec le fait de ne plus jamais pouvoir porter officiellement le maillot du Bayern. »