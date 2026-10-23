C'est ce que rapporte le spécialiste italien des transferts Gianluca Di Marzio sur wettfreunde.net. « Il est vrai que le Bayern Munich veut recruter Rio Ngumoha, et il est vrai que Liverpool souhaite prolonger son contrat : la situation est donc compliquée, car tout est possible », a-t-il déclaré.

Dès cet été, Sky avait annoncé, à la surprise générale, que le Bayern Munich et Ngumoha avaient déjà trouvé un accord verbal. L'entraîneur Vincent Kompany aurait parlé personnellement à l'adolescent et l'aurait convaincu. Le club munichois n'a toutefois pas pris contact avec les Reds par la suite.

« Il est difficile d'imaginer que Liverpool le laisse partir », a estimé Di Marzio. « Le Bayern Munich insiste pour le recruter, et Arsenal est également intéressé », a ajouté le spécialiste des transferts, citant un autre prétendant à la signature de Ngumoha.

Cette saison, le joueur de 18 ans a déjà disputé neuf matches officiels avec l'équipe d'Anfield. Il a délivré deux passes décisives.