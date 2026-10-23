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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Daniel Buse
Traduit par

« Le Bayern Munich insiste » : le FCB va-t-il recruter en Premier League ?

Bundesliga
Mercato
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Premier League
R. Ngumoha

Le Bayern Munich serait toujours très intéressé par le recrutement de Rio Ngumoha, de Liverpool.

C'est ce que rapporte le spécialiste italien des transferts Gianluca Di Marzio sur wettfreunde.net. « Il est vrai que le Bayern Munich veut recruter Rio Ngumoha, et il est vrai que Liverpool souhaite prolonger son contrat : la situation est donc compliquée, car tout est possible », a-t-il déclaré.

Dès cet été, Sky avait annoncé, à la surprise générale, que le Bayern Munich et Ngumoha avaient déjà trouvé un accord verbal. L'entraîneur Vincent Kompany aurait parlé personnellement à l'adolescent et l'aurait convaincu. Le club munichois n'a toutefois pas pris contact avec les Reds par la suite.

« Il est difficile d'imaginer que Liverpool le laisse partir », a estimé Di Marzio. « Le Bayern Munich insiste pour le recruter, et Arsenal est également intéressé », a ajouté le spécialiste des transferts, citant un autre prétendant à la signature de Ngumoha.

Cette saison, le joueur de 18 ans a déjà disputé neuf matches officiels avec l'équipe d'Anfield. Il a délivré deux passes décisives.

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