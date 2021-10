Le Bayern Munich humilié, Thomas Muller fais son mea culpa

Le Bayern Munich a subi sa plus lourde défaite en 43 ans contre le Borussia Mönchengladbach et Thomas Müller est resté bouche bée.

Thomas Müller a présenté ses excuses aux supporters du Bayern Munich après la défaite "catastrophique" 5-0 de son équipe face au Borussia Mönchengladbach, mercredi.

Le Bayern, champion de Bundesliga, était mené de trois buts en 21 minutes et a encaissé deux autres buts avant l'heure de jeu lors de ce match de deuxième tour du DFB-Pokal.

Cette lourde défaite au Borussia-Park marque la première fois que le Bayern perd un match par au moins cinq buts d'écart depuis décembre 1978, lors d'un match de Bundesliga contre le Fortuna Dusseldorf.

Muller a participé pleinement à la plus lourde défaite des géants bavarois en 43 ans et a été surpris par la manière dont son équipe s'est comportée, malgré un effectif plus riche.

"Nous ne sommes jamais arrivés au point où notre moteur du Bayern s'est mis en marche", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons que nous excuser auprès des fans et auprès de Gladbach.

"A l'exception de [Manuel] Neuer, c'était une performance catastrophique de notre part.

"Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. C'est difficile à digérer. Nous devons mettre cela derrière nous maintenant, car nous avons un match samedi."