Le Bayern Munich face à une crise au poste de gardien : Manuel Neuer et Jonas Urbig très incertains pour le match contre l’Atlético de Madrid

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Le Bayern Munich s’inquiète de la disponibilité de ses deux gardiens de l’équipe première avant un déplacement crucial chez l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Manuel Neuer a manqué un récent match de Bundesliga en raison d’un problème au pied, tandis que sa doublure, Jonas Urbig, a reçu un violent coup à la tête lors du match contre le Borussia Dortmund.

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Les inquiétudes liées aux blessures s’accumulent pour le Bayern

Au lendemain du match nul 2-2 du Bayern contre Dortmund, le géant bavarois pourrait se retrouver face à un véritable casse-tête pour composer son équipe. Alors que le club doit déjà composer avec les blessures de Michael Olise, Ismael Saibari et Serge Gnabry en attaque, la situation au poste de gardien est désormais critique. Neuer a manqué le Klassiker en raison d’une irritation persistante d’un tendon du pied, et son remplaçant, Urbig, a subi un choc violent pendant le match.

À la 34e minute, Urbig a été impliqué dans une violente collision lorsque Carney Chukwuemeka, de Dortmund, l’a frappé à la tête avec ses deux genoux lors d’une action conclue par un but refusé. Malgré le choc, le gardien de 23 ans a pu terminer la rencontre, mais il semblait visiblement sonné juste après l’incident. Le staff médical du Bayern surveille désormais de près l’apparition éventuelle de symptômes tardifs d’une commotion cérébrale, qui pourraient le priver du déplacement en Espagne. Après le coup de sifflet final, le jeune gardien a tenté de minimiser la gravité de l’incident, comme le rapporte Bild. En zone mixte, Urbig a plaisanté : « Tout va bien, mais j’ai quand même reçu deux genoux en plein visage... »

Neuer engagé dans une course contre la montre

La principale inquiétude concerne toujours le capitaine du club, Neuer, qui souffre d’une accumulation de liquide dans le pied causée par des problèmes persistants à un tendon. Le légendaire gardien de 40 ans a manqué les trois derniers matches officiels, contre Fribourg, Magdebourg et Dortmund. En quittant l’Allianz Arena samedi soir, Neuer a brièvement donné de ses nouvelles. Interrogé sur sa disponibilité pour le match contre l’Atlético de Madrid, il a répondu : « Je l’espère... »

Malgré son optimisme, des informations internes laissent entendre que le vétéran devra gagner une course contre la montre pour faire partie du groupe qui se rendra à Madrid lundi après-midi. Son absence priverait l’équipe d’un leader majeur pour cette rencontre européenne à fort enjeu.

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Des circonstances inhabituelles pour le staff médical du Bayern

Le déroulement chaotique du match contre Dortmund a poussé l’équipe médicale du Bayern dans ses retranchements. Lorsque Urbig est resté au sol, le médecin de l’équipe, le Prof. Dr. Peter Ueblacker, se trouvait dans le vestiaire pour soigner Saibari et Gnabry, blessés. Il a fallu plusieurs minutes avant que le médecin puisse revenir sur la pelouse pour examiner le gardien. Il a ensuite observé ses déplacements depuis l’arrière du but jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps, qui lui a permis de faire le point.

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Cet enchaînement a failli entraîner l’entrée en jeu anticipée du vétéran Sven Ulreich, gardien remplaçant. Le joueur de 38 ans a été envoyé à l’échauffement immédiatement après la collision et est resté prêt au bord du terrain jusqu’à ce qu’il soit clair qu’Urbig pouvait continuer. Le staff technique attend désormais avec inquiétude de savoir si le service médical donnera son feu vert à l’un ou l’autre de ses deux premiers choix avant le départ du groupe de Munich lundi après-midi.

Ulreich prêt à jouer en Ligue des champions

Si ni Neuer ni Urbig ne sont jugés aptes à voyager, la responsabilité reviendra au fiable Ulreich. Ce remplaçant expérimenté a l’habitude de prendre le relais en période de crise, l’ayant fait à plusieurs reprises au cours de sa longue carrière en Bavière. Sa dernière apparition en match officiel remonte à mars 2026, alors que Neuer et Urbig étaient, par coïncidence, tous deux indisponibles en même temps, en raison respectivement d’une blessure et d’une commotion cérébrale.

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Le déplacement du Bayern à Madrid constitue un moment décisif de sa campagne en Ligue des champions, et affronter l’attaque de l’Atlético sans titulaire établi dans les buts est loin d’être idéal. Le club espère recevoir de bonnes nouvelles du centre d’entraînement dimanche, mais les indications actuelles suggèrent qu’« Ulle » doit se préparer à l’un des plus grands défis de la saison. Le Bayern doit arrêter la composition du groupe qui voyagera dans les prochaines 24 heures, avec l’objectif d’obtenir un résultat positif dans la capitale espagnole.