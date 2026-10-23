« De son point de vue, ce n’est pas une situation facile. Il n’a pas une très grande expérience, notamment en ce qui concerne les équipes étrangères », a déclaré l’ancien gardien de but et président du directoire du Bayern Munich dans l’émission « Triple - der Hagedorn Fußballtalk » sur RTL/Sky Sport . Il a ajouté : « La Premier League et Manchester United ne sont pas réputés pour avoir fait preuve d’une grande continuité au poste d’entraîneur ces dernières années. »

Après la lourde défaite 4-1 des Red Devils en Ligue des champions sur le terrain de la surprenante équipe italienne de Como 1907, l’entraîneur Michael Carrick serait sérieusement menacé. En Premier League aussi, Manchester United est très loin de ses ambitions, avec seulement sept points en sept matches. Son limogeage ne serait plus qu’une question de temps, les critiques venant même des joueurs. Au lendemain du désastre en Ligue des champions, qui pourrait avoir été la goutte d’eau de trop, le réputé Telegraph a notamment évoqué une possible arrivée de Nagelsmann à Old Trafford. Antonio Conte figurerait lui aussi parmi les candidats.

À Manchester, le poste d’entraîneur est désormais menacé presque chaque année. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, huit entraîneurs différents se sont déjà succédé, sans compter les intérimaires. Même des figures comme Louis van Gaal, Jose Mourinho ou Ralf Rangnick ont fini par échouer avec fracas. Kahn a donc invité l’homme de 39 ans à bien réfléchir avant de signer à Manchester, s’il venait à recevoir une offre : « Il doit se demander : quelle est ma prochaine étape ? Faut-il absolument que ce soit la bonne ? Ou est-ce que je l’associe d’emblée à un risque énorme, comme Manchester United, où pratiquement tous les entraîneurs ont fini par échouer ces dernières années ? (…) Il faut vraiment bien regarder où l’on va. »

Kahn rappelle l’échec de Nagelsmann au Bayern Munich

Kahn est également revenu sur les dernières expériences de Nagelsmann. « Le Bayern Munich et la sélection nationale ont déjà été des chocs pour lui. Il faut alors bien réfléchir : quelles sont mes forces ? Quel club puis-je vraiment aider ? Je pense que Julian est quelqu’un qui peut bâtir un club et une équipe, puis les faire progresser. Lui seul peut savoir si Manchester United est la bonne prochaine étape pour cela », a-t-il déclaré.

La DFB et Nagelsmann s’étaient séparés durant l’été après la décevante élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay : Jürgen Klopp avait, comme on le sait, été nommé pour lui succéder. Avant ses quelque trois années à la tête de la sélection allemande, Nagelsmann avait entraîné le club le plus titré d’Allemagne, jusqu’à son éviction plutôt surprenante en mars 2023 et son remplacement par Thomas Tuchel. Kahn lui-même et Hasan Salihamidzic, alors directeur sportif, étaient les principaux responsables de cette décision.

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Pourquoi le limogeage de Nagelsmann a aussi coûté leur poste à Kahn et Salihamidzic

Ce départ brutal a ensuite été vivement critiqué à plusieurs reprises. D’autant que le Bayern pouvait encore remporter les trois compétitions au moment du limogeage de Nagelsmann : il occupait la deuxième place de Bundesliga, avec un point de retard, et était en quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne. Tuchel a certes décroché le titre de champion de manière spectaculaire lors de la dernière journée, mais son équipe a été aussitôt éliminée des deux coupes, face au SC Fribourg et à Manchester City. Kahn et Salihamidzic, eux, ont quitté leurs fonctions à la fin de la saison. Des décisions prises sans concertation, comme celle de limoger Nagelsmann, ont aussi contribué à leur départ.

Kahn n’a toutefois pas voulu déconseiller catégoriquement à Nagelsmann de tenter de sortir Manchester United de la crise. « Si Julian est convaincu d’être celui qui ramènera Manchester United sur la voie du succès, alors qu’il essaie », a-t-il déclaré. Roman Weidenfeller, également invité de l’émission, a ajouté : « Je pense que les entraîneurs allemands, et tout particulièrement Julian Nagelsmann, jouissent d’une très bonne réputation à l’étranger. »







