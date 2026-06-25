Selon un article publié ce jeudi, le Bayern Munich prépare une nouvelle offensive pour conserver sa star française Michael Oliessi, courtisé par plusieurs clubs, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

En attendant, Ousmane Dembélé et l’équipe de France préparent déjà leur match de vendredi contre la Norvège, lors de la dernière journée du groupe 1 des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Les deux formations, déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, s’affronteront pour la première place.

L’avenir du joueur, courtisé par le Real Madrid et d’autres cadors européens, demeure toutefois incertain.

Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich envisagerait de lui offrir un salaire d’environ 25 millions d’euros par saison pour le convaincre de prolonger jusqu’en 2031.

Le club bavarois, qui ne souhaite en aucun cas se séparer de son ailier, élu meilleur joueur du championnat allemand 2025-2026, entend ainsi conserver son influence décisive aux côtés de Harry Kane, tout en préservant son rôle clé au sein des Bleus durant la Coupe du monde.

Selon Julien Agardi de Bild, le club bavarois aurait déjà reçu des signaux positifs des agents du joueur, lesquels laisseraient entendre qu’Oulissi est favorable à une prolongation au-delà de 2029.

Les discussions officielles se tiendront après la Coupe du monde afin de régler définitivement l’avenir du joueur le plus courtisé du moment sur le marché des transferts estivaux.