Le Real Madrid a connu des difficultés défensives lors de sa défaite (2-1) mardi dernier à domicile (au Santiago Bernabéu), lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Selon un article de presse espagnol, les choses pourraient toutefois s’améliorer pour le Real lors du match retour, programmé mercredi prochain à l’Allianz Arena.

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Dans le groupe de l’Égypte, l’Iran dévoile son plan de secours pour participer à la Coupe du monde. Selon le quotidien madrilène, le retour du latéral gauche français, Ferland Mendy, devrait rétablir un équilibre défensif crucial et offrir à la Maison blanche un atout majeur pour contenir les offensives bavaroises.

Selon le quotidien espagnol AS, le latéral gauche français Ferland Mendy effectuera son retour dans le onze de départ. Sa présence est censée rétablir l’équilibre défensif et offrir à la Maison blanche un atout majeur pour contenir la puissance offensive bavaroise.

L’Espagnol Álvaro Carreras, l’autre arrière gauche des Merengues, n’a pas brillé face à l’attaque bavaroise lors du match d’hier, notamment face au redoutable ailier droit Michael Olise.

Le défenseur central brésilien Éder Militão, dont la condition physique s’est nettement améliorée, est quant à lui sur le point de prendre les rênes de la défense madrilène au match retour. Il jouit d’une confiance totale du staff technique et devrait apporter une nouvelle solidité à la charnière.

Sa présence est un atout majeur : il apporte plus de solidité et une capacité supérieure à relancer le jeu depuis l’arrière, deux éléments qui ont fait défaut au Real hier sous la pression incessante des Bavarois.