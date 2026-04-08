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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le Bayern Munich est prévenu : deux alertes à prendre au sérieux avant le match retour. La défense du Real Madrid, déjà difficile à percer à l’aller, s’annonce encore plus solide lors de la seconde manche. Les Bavarois, malgré leur domination statistique, devront faire preuve de créativité pour contourner une arrière-garde merengue attendue plus rigoureuse, plus concentrée et mieux organisée. Les analyses tactiques soulignent que les Madrilènes ont déjà limité les espaces et multiplié les interventions décisives ; ils devraient donc élever encore leur niveau de précision et d’engagement physique. Pour les hommes de Carlo Ancelotti, l’équation est claire : franchir ce mur blanc requérera patience, justesse technique et coups de pied arrêtés parfaitement exécutés. Autant de paramètres que le staff technique bavarois scrute déjà sous toutes les coutures afin d’élaborer la stratégie idéale et d’éviter toute surprise désagréable au moment crucial

Bayern Munich vs Real Madrid
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Eder Militao
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Le Real Madrid, surnommé « los Merengues », aborde la rencontre avec un objectif clair : contenir la puissance offensive du Bayern Munich. Les Blancs, forts de leur expérience européenne, comptent sur leur solidité défensive pour endiguer le flot de attaques bavaroises. Ils savent que la clé du succès réside dans la capacité à couper les sources d’approvisionnement de l’attaque allemande, à commencer par les débordements sur les ailes et les passes filtrantes entre les lignes. Pour cela, le milieu de terrain madrilène devra être intraitable dans le pressing et précis dans la relance. En défense, la vigilance sera de mise pour contrer les mouvements de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers, auteurs d’une douzaine de buts lors des cinq dernières sorties. Si le Real parvient à limiter les occasions adverses et à exploiter les contres-attaques, il pourra alors nourrir de légitimes espoirs de qualification.

Le Real Madrid a connu des difficultés défensives lors de sa défaite (2-1) mardi dernier à domicile (au Santiago Bernabéu), lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Selon un article de presse espagnol, les choses pourraient toutefois s’améliorer pour le Real lors du match retour, programmé mercredi prochain à l’Allianz Arena.

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Dans le groupe de l’Égypte, l’Iran dévoile son plan de secours pour participer à la Coupe du monde. Selon le quotidien madrilène, le retour du latéral gauche français, Ferland Mendy, devrait rétablir un équilibre défensif crucial et offrir à la Maison blanche un atout majeur pour contenir les offensives bavaroises.

Selon le quotidien espagnol AS, le latéral gauche français Ferland Mendy effectuera son retour dans le onze de départ. Sa présence est censée rétablir l’équilibre défensif et offrir à la Maison blanche un atout majeur pour contenir la puissance offensive bavaroise.

L’Espagnol Álvaro Carreras, l’autre arrière gauche des Merengues, n’a pas brillé face à l’attaque bavaroise lors du match d’hier, notamment face au redoutable ailier droit Michael Olise.

Le défenseur central brésilien Éder Militão, dont la condition physique s’est nettement améliorée, est quant à lui sur le point de prendre les rênes de la défense madrilène au match retour. Il jouit d’une confiance totale du staff technique et devrait apporter une nouvelle solidité à la charnière.

Sa présence est un atout majeur : il apporte plus de solidité et une capacité supérieure à relancer le jeu depuis l’arrière, deux éléments qui ont fait défaut au Real hier sous la pression incessante des Bavarois.

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