Selon plusieurs informations concordantes, notamment de L'Equipe et de Fabrizio Romano, Barcola ne prolongera pas son contrat avec le PSG, qui expire en 2028. Le vainqueur de la Ligue des champions aurait aimé offrir au joueur de 23 ans un nouveau contrat, mais après plusieurs mois de réflexion, Barcola aurait désormais pris la décision définitive de refuser l’offre du PSG.

La principale raison serait sa situation sportive à Paris. Certes, Barcola fait partie du noyau élargi des titulaires de Luis Enrique et figure souvent dans le onze de départ. Mais lors des matches les plus importants, il n’a récemment le plus souvent eu droit qu’à un rôle de joker. Lors de la dernière saison de Ligue des champions, Barcola a ainsi commencé sur le banc aussi bien lors des deux demi-finales contre le FC Bayern que lors de la finale contre le FC Arsenal, avant d’entrer en jeu. Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia ont à chaque fois été préférés sur les ailes.

Barcola aimerait donc probablement rejoindre un nouveau club dès cet été. Reste que la possibilité d’un transfert devrait encore demeurer floue pendant un certain temps et dépend de plusieurs questions encore en suspens.

Le FC Bayern pourrait-il tenter sa chance pour la star du PSG Bradley Barcola ?

Les prétendants de renom ne manqueraient en tout cas pas pour Barcola. L'Equipe cite notamment le FC Bayern Munich, qui a déjà été lié à plusieurs reprises à l’international français. Bild allait récemment dans le même sens, tout en apportant une nuance : des démarches concrètes du FCB ne seraient réalistes que si une star offensive quittait le champion d’Allemagne.





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Michael Olise serait, comme on le sait, tenté par le Real Madrid, et les Merengue auraient visiblement fait du compatriote de Barcola leur priorité absolue. Un départ d’Olise cet été reste toutefois très improbable, les dirigeants bavarois ayant déjà répété à plusieurs reprises que le joueur de 24 ans n’était pas à vendre.

Luis Diaz, autre joueur offensif du FCB, fait actuellement lui aussi l’objet de rumeurs de transfert, Al-Hilal tenterait d’attirer le Colombien avec un salaire astronomique. Là encore, il est toutefois peu probable que le Bayern le laisse partir.

Liverpool et les autres : Bradley Barcola surtout convoité en Premier League

Les spéculations autour d’un transfert de Barcola devraient donc avant tout se concentrer sur la Premier League. Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient manifesté leur intérêt, et du côté des Reds en particulier, le Français serait un sujet important. Liverpool a certes déjà recruté cet été un joueur offensif avec Victor Munoz, arrivé d’Osasuna. Mais compte tenu du départ de Mohamed Salah, les Anglais recherchent encore un joueur de tout premier plan pour les ailes. Avec son énorme vitesse et sa qualité de dribble, Barcola entrerait dans cette catégorie.

Reste à savoir, en revanche, si l’un des géants anglais serait prêt à satisfaire les exigences financières du PSG. Le champion de France réclamerait la somme colossale de 150 millions d’euros pour Barcola. En théorie, il reste donc possible que l’ailier passe encore une saison à Paris et qu’il soit alors disponible à moindre coût en 2027, un an avant la fin de son contrat.





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Un autre effet domino sur le marché des transferts pourrait toutefois surtout apporter une nouvelle dynamique, ou non, au dossier Barcola. Selon les informations en circulation, le PSG est tombé d’accord avec Yan Diomande, du RB Leipzig, mais l’Ivoirien serait désormais aussi très proche du Real Madrid, tandis que Manchester City tenterait également sa chance.

Départ du PSG ? Bradley Barcola et l’effet domino décisif Yan Diomande

Si le PSG parvenait finalement à convaincre Leipzig, pourtant pas vendeur au départ, de céder Diomande, cela irait dans le sens du souhait de départ de Barcola. Paris conserverait alors de la profondeur dans son secteur offensif et devrait aussi davantage chercher à générer des revenus de transferts cet été. Si le PSG ne recrute pas Diomande et ne signe aucun autre ailier, cela compliquerait naturellement un départ de Barcola. Après tout, Paris aimerait volontiers le conserver dans ses rangs et ne laissera certainement pas partir si facilement un joueur qui a souvent débuté récemment et qui a encore su apporter en sortant du banc dans des matches importants.

Barcola avait rejoint la capitale française en 2023 en provenance de l’Olympique Lyon pour une indemnité de transfert de 45 millions d’euros. Depuis, il a toujours alterné entre une place dans le onze de départ et le rôle de premier remplaçant à entrer en jeu. La saison passée, il a compilé 13 buts et sept passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Lors de la Coupe du monde, il a lui aussi alterné récemment entre un rôle de titulaire et celui de joker de luxe avec l’équipe de France, en se montrant souvent convaincant. En huit apparitions dans le tournoi pour le quatrième de la Coupe du monde, Barcola a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.