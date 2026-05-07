Le Bayern Munich est furieux après son élimination de la Ligue des champions : « Je ne veux rien insinuer, mais... »

Le Bayern Munich a vivement critiqué la performance de l’arbitre João Pinheiro. Mercredi soir, le « Rekordmeister » a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, au terme d’un duel conclu sur un score cumulé de 6-5.

Pendant et après ce deuxième acte d’une double confrontation spectaculaire (1-1), la colère était palpable au sein du club bavarois face à certaines décisions arbitrales. À plusieurs reprises, joueurs et entraîneurs du champion d’Allemagne se sont estimés lésés.

« Nous devons bien sûr examiner les décisions des arbitres dans cette double confrontation », a pesté l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, après le match. « Cela ne doit jamais servir d’excuse, mais ça a son importance. Sur l’ensemble des deux matchs, trop de décisions nous ont été défavorables. »

Il conteste notamment un penalty non sifflé : « La main de João Neves est en l’air et le ballon la touche », rappelle-t-il, évoquant une action cruciale que l’arbitre et le VAR ont ignorée.

« Comme le ballon vient de son propre coéquipier, ce n’est pas un penalty. Avec un peu de bon sens, on se dirait : c’est ridicule, c’est vraiment n’importe quoi ! », tempête Kompany. « Ça ne résume pas tout le récit de cette double confrontation, mais au final, c’est bien un match qui s’est joué sur un seul but. »

Le directeur technique Max Eberl partage cet avis : « Pour moi, la situation devient grotesque. Quelle est donc la règle ? Je ne peux pas l’expliquer. En tant que spectateur, je dirais qu’il s’agit d’une main dans la surface. »

Le technicien belge s’étonne aussi du carton rouge non distribué à Nuno Mendes, déjà averti, pour une main sur le ballon. Selon le quatrième arbitre, Konrad Laimer aurait d’abord touché le cuir de la main – ce que les images démentent – et M. Pinheiro a donc sifflé.

« J’ai eu l’impression que l’arbitre s’était retiré parce qu’il s’était rendu compte qu’il avait déjà averti Mendes d’un carton jaune », analyse Kompany. Interrogé par DAZN, Laimer a lui-même jugé « incompréhensible » l’ingérence du quatrième arbitre dans une décision prise sur le terrain.

L’Autrichien a reçu le soutien de Michael Ballack. « C’est la première fois qu’un quatrième arbitre intervient dans une telle situation », a déclaré la légende du Bayern. « Mon intuition me dit qu’ils ne voulaient pas donner un deuxième carton jaune. Je ne veux rien insinuer, mais c’est très étrange. »

Le président du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a également réagi sur Sky Sport : « Il est pour le moins surprenant qu’un arbitre n’ayant dirigé que quinze matches de Ligue des champions se voie confier une rencontre d’une telle envergure. Cela pourrait expliquer sa manière d’arbitrer. »