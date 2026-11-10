Le Bayern Munich envisage de recruter Loris Karius dans le cadre d’une refonte spectaculaire du poste de gardien pour l’après-Manuel Neuer

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Le Bayern Munich envisage de recruter, à la surprise générale, Loris Karius, ancien gardien de Liverpool, alors que le géant allemand se prépare au départ à la retraite attendu cet été de son capitaine de longue date, Manuel Neuer. Jonas Urbig ayant été désigné en interne pour devenir le prochain gardien titulaire du club, la direction du Bayern souhaite recruter une doublure expérimentée avant la saison prochaine.

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Le Bayern Munich présélectionne des gardiens expérimentés pour jouer les doublures

Selon les journalistes Florian Plettenberg et Florian Hartmann de Sky Sport, le Bayern Munich a inscrit Karius sur une liste restreinte de gardiens expérimentés susceptibles d’épauler l’international allemand Urbig la saison prochaine. En interne, les dirigeants ont déjà décidé qu’Urbig deviendrait leur nouveau numéro un lorsque Neuer raccrochera les gants, après 16 ans en Bavière. Les responsables du recrutement cherchent donc un ou plusieurs gardiens chevronnés capables d’offrir une doublure fiable et de lui apporter de la concurrence.

Les blessures à répétition précipitent le départ du vétéran

Après 607 apparitions sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne, Neuer, 40 ans, devrait mettre un terme à son illustre carrière à la fin de la saison en cours. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a subi un nouveau coup dur lors du déplacement à Mayence le week-end dernier et ne jouera plus d’ici la fin de l’année civile.

C’est la quatrième fois en 2026 que le gardien est contraint de quitter le terrain en cours de match, alors qu’il n’avait jamais été remplacé plus de deux fois au cours d’une même année dans toute sa carrière. Malgré ses problèmes physiques de plus en plus nombreux, une retraite immédiate en cours de saison n’est pas envisagée. Neuer est déterminé à se remettre d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit et à retrouver les cages à la nouvelle année.

Le gardien de Fulham rejoint une liste de trois candidats

Si les décideurs de la Sabener Strasse considèrent Karius comme un candidat intéressant pour apporter son expérience derrière Urbig, Oliver Baumann reste la cible privilégiée des dirigeants, en tête de leur liste grâce à la régularité de ses performances ces dernières saisons.

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Outre Karius et Baumann, la direction bavaroise étudie également la possibilité de recruter le gardien de Fulham Bernd Leno. Le média allemand indique que Leno, 34 ans, serait favorable à un transfert à Munich et prêt à accepter un rôle de doublure, d’autant qu’un retour dans le sud de l’Allemagne le rapprocherait du domicile familial, près de Stuttgart.

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Les questions contractuelles pèsent sur les projets de l’été

Si le contrat actuel de Leno à Craven Cottage expire à la fin de la saison, Fulham, club de Premier League, dispose d’une option pour prolonger son séjour dans l’ouest de Londres. Dans les prochains mois, la direction du Bayern Munich évaluera s’il convient de recruter Baumann, Leno ou Karius pour achever sa réorganisation au poste de gardien autour d’Urbig. En attendant, le club devra disputer les derniers matches de 2026 sans Neuer, blessé, avant son retour attendu en janvier.