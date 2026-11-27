Partager Suivez GOAL sur Google

Le Bayern Munich a officiellement confirmé que Joshua Kimmich ne ferait l’objet d’aucune sanction disciplinaire après ses récentes critiques publiques à l’égard de la direction du club. L’international allemand avait dénoncé la façon dont les dirigeants avaient géré le cas Jamal Musiala, alimentant les rumeurs de tensions en coulisses à l’Allianz Arena.

Publicité

Pas d’amende pour Kimmich après ses déclarations

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a cherché à apaiser les tensions au sein du club en confirmant que Kimmich ne serait pas sanctionné pour ses récents propos . Le milieu polyvalent avait fait la une en mettant publiquement en cause la direction du club , à laquelle il reprochait de ne pas avoir suffisamment protégé le jeune talent Musiala. Malgré le risque de tensions internes, le club a décidé de ne pas infliger d’amende au joueur de 31 ans.

Freund a abordé la question lors d’un point presse, indiquant que Kimmich ne recevrait « aucune amende » pour ses propos, selon Sky Germany. « Nous n’en avons jamais discuté et infliger une amende n’a jamais été à l’ordre du jour. Des semaines intenses et importantes nous attendent. Nous avons besoin de toute notre énergie pour les aborder. C’est une période difficile, mais elle peut aussi apporter de bonnes choses. Nous traverserons cette période. C’est sur cela que nous nous concentrons. Nous nous concentrons sur les prochains matches : il y en a beaucoup en peu de temps », a déclaré Freund.

L’entraîneur se concentre sur le match contre Hambourg

Alors que les dirigeants gèrent les répercussions de l’interview de Kimmich, l’entraîneur Vincent Kompany entend préserver son groupe de l’agitation ambiante. Avant un match important de Bundesliga contre Hambourg, l’entraîneur belge a assuré que le débat autour de Musiala n’était pas un sujet de discussion au sein de son équipe. Il attend une réaction professionnelle après la décevante défaite 1-2 contre Lille en Ligue des champions.

Interrogé sur ces distractions, Kompany a répondu sans détour : « Je vais vous décevoir, cela ne préoccupe pas tout le monde. Il y a une priorité absolue : le Bayern contre le HSV. C’est la seule chose qui compte. »

Publicité Publicité

Kompany entretient le flou sur une titularisation de Musiala

Concernant Musiala lui-même, Kompany n’a pas voulu dire si le meneur de jeu retrouverait immédiatement une place de titulaire. Musiala et Luis Diaz sont tous deux proches d’un retour en pleine forme, mais le staff technique se garde de précipiter leur retour, compte tenu du manque de profondeur de l’effectif à d’autres postes. Kompany a souligné que « tout l’effectif » serait nécessaire pour faire face à la lourde charge de travail des prochaines semaines.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

L’entraîneur attend de ses joueurs qu’ils fassent preuve de combativité à Hambourg pour effacer le souvenir de leur revers européen. « Nous devons simplement veiller à ce que l’équipe se batte et soit prête à gagner ce match aussi. Cela demande beaucoup de force et d’énergie en ce moment. Et mon rôle d’entraîneur est de faire en sorte que nous prenions des points. Ce match est extrêmement important pour nous », a-t-il conclu.

Faire face à une grave crise des blessures

La pression sur Kompany est accentuée par une longue liste de blessés qui réduit ses options. Des joueurs clés comme Harry Kane , Serge Gnabry, Alphonso Davies et Manuel Neuer sont actuellement indisponibles, laissant à l’entraîneur d’importants vides à combler. Malgré ces absences, Kompany a refusé de se servir de la situation médicale pour justifier de mauvaises performances.

Publicité

« C’est la réalité : les auteurs de 130 buts sont absents de l’effectif. Malgré cela, notre exigence reste la même : nous voulons gagner », a expliqué Kompany. Il a détourné l’attention des individualités pour insister sur la responsabilité collective : « Pour le moment, nous n’avons qu’une seule superstar : l’équipe. Je me concentre sur cette superstar. »