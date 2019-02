Le Bayern Munich donne des nouvelles rassurantes pour Coman

Le club munichois estime que l'international français est une "option" pour le match de Ligue des champions face à Liverpool.

Auteur d’un doublé face à Augsbourg (3-2), Kingsley Coman (22 ans) a dû quitter précipitamment le terrain en fin de match en raison d'une blessure à la cheville.

On pouvait s'attendre à des nouvelles peu rassurantes, surtout au vu des déclarations tenues par Niko Kovac après la rencontre : "Kingsley Coman a mal. Sauf que nous ne savons encore rien, c'est probablement encore quelque chose avec la cheville et nous devons attendre l'examen demain pour en savoir plus. Ce serait ennuyeux, non seulement parce qu'il a marqué deux buts aujourd'hui, mais aussi parce que nous avons une dynamique différente avec lui. Il nous a manqué pendant la période où il a été blessé et j'aimerais bien qu'il soit en bonne santé et à notre disposition pour jouer face à Liverpool", avait-il indiqué.

Par le biais d'un communiqué, le Bayern Munich a donné des nouvelles plus optimistes. Le joueur a été examiné par les médecins et demeure une "option" pour le match face à Liverpool, mardi soir en 8èmes de finale aller de Ligue des champions (21h00).