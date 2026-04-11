Le Bayern Munich, dominateur, a pulvérisé un magnifique record de la Bundesliga

Samedi, le Bayern Munich a facilement dominé St. Pauli, candidat au maintien. Sur la pelouse de Hambourg, l’équipe de Vincent Kompany s’est imposée 5-0, portant son total de buts cette saison à 105. Le futur champion d’Allemagne a ainsi battu le record historique de la Bundesliga, qui était jusqu’alors de 101 réalisations. À cinq journées de la fin, l’écart avec son premier poursuivant, le Borussia Dortmund, atteint désormais douze points.

Les Bavarois ont d’ailleurs démarré pied au plancher à Hambourg, ouvrant le score dès la 9^e minute. Sur un corner parfait de Konrad Laimer, Musiala, après une percée fulgurante, a coupé au premier poteau pour placer une tête décisive : 0-1.

En prévision du match retour en Ligue des champions, Harry Kane, entre autres, a été laissé au repos, offrant à Nicolas Jackson l’occasion de briller dès l’entame. Peu après l’ouverture du score, le Sénégalais a failli doubler la mise, mais son tir, frappé depuis un angle difficile, a heurté la barre transversale.

St. Pauli, dominé, a plusieurs fois évité le 0-3, notamment lorsque Michael Olise a tiré à côté alors qu’il était bien placé et que le malchanceux Musiala a heurté le poteau à bout portant.

En seconde période, le Bayern a inscrit trois buts en treize minutes. Leon Goretzka a ouvert le bal d’une superbe volée du droit au second poteau.

Olise, en pleine forme, a ensuite coupé vers l’intérieur avant de glisser le ballon du gauche dans le coin opposé : 0-3.

Après un excellent travail préparatoire de Musiala, le score est passé à 0-4. Le milieu offensif a remporté son duel de manière convaincante juste à l'extérieur de la surface de réparation hambourgeoise et a adressé une passe en profondeur à Jackson, qui a trouvé le chemin des filets à bout portant. Dans les dernières secondes du match, Raphaël Guerreiro a également inscrit le 0-5.

Bara Ndiaye a vécu un moment fort en émotions. Entré en jeu à seulement 18 ans, le milieu sénégalais a fait ses débuts avec l’équipe première du Bayern. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison par Gambinos Stars Africa, son club formateur basé au Sénégal.