Le Bayern Munich est sur le point de déroger à sa politique contractuelle stricte pour Harry Kane. L’attaquant de 33 ans, qui a remporté le Ballon d’Or lundi, va prolonger jusqu’à la mi-2029.

Selon Fabrizio Romano, la prolongation est presque bouclée. Kane est actuellement sous contrat avec le Bayern jusqu’à la mi-2027, mais le club tient absolument à poursuivre sa collaboration avec le meilleur joueur du monde.

Selon le journaliste allemand Raphael Honigstein, Kane aurait préféré prolonger de trois ans, ce qui l’aurait lié au club jusqu’à peu avant son 36e anniversaire. Le Bayern juge cette durée trop longue et opte pour deux ans, éventuellement assortis d’une option offrant davantage de flexibilité aux deux parties.

Dans l’émission matinale de talkSPORT, Honigstein souligne que les signatures manquent encore. « C’est quasiment bouclé. Il ne reste plus qu’à mettre les points sur les i », affirme le journaliste.

Prochains matchs FCB Bundesliga 13:30 BVB Regarder

Karl-Heinz Rummenigge laisse lui aussi entendre que le Bayern fait une exception pour Kane. « Avant, j’aurais dit qu’il ne fallait proposer que des contrats d’un an aux joueurs de plus de trente ans. Mais il y a des exceptions quand on est convaincu par un joueur. Et nous le sommes par Harry », confie le membre du conseil de surveillance à l’Abendzeitung.

Rummenigge souligne à cet égard la condition physique de Kane, qui ne s’est blessé qu’une fois en trois ans. Le Bayern se montre habituellement plus prudent : Manuel Neuer, 40 ans, a récemment obtenu un contrat d’un an, tandis que Thomas Müller a dû partir en 2025 et a rejoint les Whitecaps de Vancouver.

Kane doit aussi sa place à part au Bayern à son efficacité devant le but : il a marqué 146 fois lors de ses trois premières saisons et compte déjà dix buts en douze matches cette saison.

Lundi, Kane a couronné ses performances en remportant le Ballon d’Or, après avoir inscrit 73 buts en club et en sélection. Il a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal et est devenu le sixième Anglais de l’histoire à remporter ce trophée. Il a également offert au Bayern son premier lauréat de cette prestigieuse récompense depuis 45 ans, après Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Rummenigge.