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Les basketteurs du Bayern Munich ont creusé l’écart en tête du classement grâce à une victoire marquante chez le champion, l’Alba Berlin, lors du choc de Bundesliga.

Pour le retour dans la capitale du champion du monde et d’Europe Johannes Thiemann, l’équipe entraînée par Anton Gavel s’est imposée dimanche 90 à 79 (46 à 43). Après leur large victoire 95 à 61 au match aller, fin septembre, les Munichois ont ainsi battu l’Alba pour la deuxième fois de la saison.

Johannes Voigtmann a été le meilleur marqueur du Bayern avec 19 points, tandis que Jordan Ford en a inscrit 16 pour l’Alba. Avec neuf victoires et une défaite, les Munichois restent seuls en tête. Les Berlinois, qui avaient créé la sensation en arrachant le titre à leur grand rival lors de la finale de la saison précédente, occupent le milieu du classement avec un bilan de cinq victoires et cinq défaites.

« C’est une longue saison, nous avons encore beaucoup de matches devant nous », a déclaré l’ailier de l’Alba Joe Wieskamp sur Dyn, restant positif malgré le mauvais début de saison. Berlin a commis « trop d’erreurs en attaque » face à une « très bonne équipe », a-t-il ajouté.

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L’équipe de Gavel poursuivra sa saison mardi (20 h/MagentaTV) contre le Maccabi Tel-Aviv en Euroligue, avant la trêve internationale. Pendant celle-ci, les internationaux du Bayern Oscar da Silva, Justus Hollatz et Andreas Obst tenteront, aux côtés des Berlinois Malte Delow, Jack Kayil et Jonas Mattisseck, de décrocher en qualifications leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Avant la rencontre, le retour de l’ancien capitaine de l’Alba Thiemann, parti à Munich cet été après deux ans au Japon, était très attendu. Lors de la présentation des joueurs, il a toutefois été accueilli par de nombreux applaudissements plutôt que par des sifflets. Il s’est finalement montré discret, avec un seul point inscrit, tandis que d’autres ont brillé devant les 14 500 spectateurs de la salle comble située près de l’Ostbahnhof.

Obst a rapidement réussi deux tirs à trois points pour le Bayern, mais l’Alba a bien résisté. Les Berlinois ont verrouillé la raquette et marqué avec régularité. Les visiteurs, dont le pivot Austin Wiley avait déjà commis trois fautes après huit minutes, ont néanmoins réussi à prendre leurs distances pour la première fois dans le deuxième quart-temps.

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Le Bayern était alors particulièrement difficile à arrêter derrière la ligne à trois points. Voigtmann s’est illustré par ses tirs de loin, à mi-distance et par un dunk. Après deux tirs à trois points rapides du redoutable shooteur Obst, les Munichois comptaient 13 points d’avance (43 à 30). Grâce à une série de 13 à 3, l’Alba est toutefois revenu dans la partie avant la mi-temps.

Après la pause, le Bayern a immédiatement trouvé la réponse au regain de forme berlinois. Portés notamment par le meneur Rokas Jokubaitis et le capitaine Vladimir Lucic, les Munichois ont signé une série de 17 à 4 pour reprendre nettement les devants (63 à 47). Les visiteurs ont ensuite conservé leur avance jusqu’au terme du dernier quart-temps.