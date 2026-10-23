Sur X, le club le plus titré d'Allemagne a écrit que l'entraîneur était « sous surveillance médicale ». Le communiqué précise : « Vincent Kompany a dû recevoir des soins médicaux vendredi après s'être effondré pendant l'entraînement des amateurs du Bayern Munich. L'entraîneur de l'équipe première assistait à la séance de la deuxième équipe. Kompany fait l'objet d'examens approfondis à l'hôpital et restera sous surveillance médicale. Jusqu'à nouvel ordre, son staff technique assurera la gestion des entraînements et des matches. »

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue. Au Bayern Munich, nous ferons tout pour qu'il se rétablisse rapidement. » Kompany recevra « tous les soins médicaux et tout le soutien nécessaires, ainsi que tout le temps dont il a besoin. Son staff technique, en qui nous avons une entière confiance, prendra en charge ses fonctions. Nous souhaitons tous à Vinnie un prompt rétablissement. »

Dans l'après-midi, Bild et Sky avaient d'abord rapporté que Kompany avait été transporté dans un hôpital de Munich avec un médecin urgentiste. Un hélicoptère aurait également atterri au centre d'entraînement du Bayern, situé sur la Säbener Straße. Il n'aurait toutefois pas été nécessaire.

Ces derniers jours, Kompany traînait une infection virale. Il avait notamment manqué le dernier entraînement et la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2).

Kompany était malade dans les jours précédant le match contre Arsenal

C'est Aaron Danks, l'adjoint de Kompany, qui avait assuré cette conférence de presse avant le match contre Arsenal. Il avait déclaré mardi au sujet de son entraîneur : « Il est très important qu'il se repose. » Kompany avait notamment « ressenti des douleurs dans les jambes ».

Pour le match lui-même, le Belge était toutefois de retour sur le banc à l'Allianz Arena. Kompany est revenu sur sa maladie : « En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire. J'ai attrapé un virus assez costaud la semaine dernière. Bien sûr, je n'ai pas écouté mon corps, et à un moment donné, mon corps m'a dit : "Maintenant, arrête !" »

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