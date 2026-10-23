Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Traduit par

Le Bayern Munich confirme : Vincent Kompany transporté à l’hôpital après s’être effondré, son état est stable

Bundesliga
RB Leipzig vs Bayern Munich
RB Leipzig
Bayern Munich
V. Kompany

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany (40 ans), a été transporté vendredi dans un hôpital de Munich, accompagné d’un médecin urgentiste. Le FCB l’a annoncé.

Sur X, le club le plus titré d'Allemagne a écrit que l'entraîneur était « sous surveillance médicale ». Le communiqué précise : « Vincent Kompany a dû recevoir des soins médicaux vendredi après s'être effondré pendant l'entraînement des amateurs du Bayern Munich. L'entraîneur de l'équipe première assistait à la séance de la deuxième équipe. Kompany fait l'objet d'examens approfondis à l'hôpital et restera sous surveillance médicale. Jusqu'à nouvel ordre, son staff technique assurera la gestion des entraînements et des matches. »

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue. Au Bayern Munich, nous ferons tout pour qu'il se rétablisse rapidement. » Kompany recevra « tous les soins médicaux et tout le soutien nécessaires, ainsi que tout le temps dont il a besoin. Son staff technique, en qui nous avons une entière confiance, prendra en charge ses fonctions. Nous souhaitons tous à Vinnie un prompt rétablissement. »

Dans l'après-midi, Bild et Sky avaient d'abord rapporté que Kompany avait été transporté dans un hôpital de Munich avec un médecin urgentiste. Un hélicoptère aurait également atterri au centre d'entraînement du Bayern, situé sur la Säbener Straße. Il n'aurait toutefois pas été nécessaire.

Ces derniers jours, Kompany traînait une infection virale. Il avait notamment manqué le dernier entraînement et la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2).

Kompany était malade dans les jours précédant le match contre Arsenal

C'est Aaron Danks, l'adjoint de Kompany, qui avait assuré cette conférence de presse avant le match contre Arsenal. Il avait déclaré mardi au sujet de son entraîneur : « Il est très important qu'il se repose. » Kompany avait notamment « ressenti des douleurs dans les jambes ».

Pour le match lui-même, le Belge était toutefois de retour sur le banc à l'Allianz Arena. Kompany est revenu sur sa maladie : « En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire. J'ai attrapé un virus assez costaud la semaine dernière. Bien sûr, je n'ai pas écouté mon corps, et à un moment donné, mon corps m'a dit : "Maintenant, arrête !" »

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google