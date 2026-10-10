Le Bayern Munich n’est pas parvenu à venir à bout du FC Augsbourg samedi. Manuel Neuer a joué un rôle négatif majeur dans le derby bavarois avec sa bourde sur le 1-0, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga, puis son erreur sur le 2-1. Le Bayern a vu quatre buts être refusés pour hors-jeu, mais a tout de même évité la défaite grâce à des réalisations d’Ismael Saibari et Nathaniel Brown. Le Bayern se retrouve ainsi à deux points du leader Dortmund, qui a lui aussi fait match nul 2-2 vendredi.

Au Bayern, Saibari a débuté au poste de numéro 10. L’ancien joueur du PSV évoluait derrière l’attaquant Harry Kane et entre les joueurs de couloir Michael Olise et Luis Díaz. Du côté de l’équipe à domicile, Jeffrey Gouweleeuw a débuté sur le banc.

Le match ne pouvait pas plus mal commencer pour le Bayern. Neuer a reçu le ballon directement après le coup d’envoi, mais l’a mal contrôlé et l’a envoyé sur Robin Fellhauer. L’Allemand a marqué dans le but vide après six secondes, signant ainsi le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga.

Le Bayern a immédiatement dû courir après le score et s’est créé les occasions nécessaires, notamment par l’intermédiaire de Kane, qui n’avait pas encore totalement réglé la mire. Augsbourg s’est à peine approché de Neuer après le 1-0, même si Fellhauer a tenté sa chance sur une volée qui s’est envolée au-dessus.

Peu après, Augsbourg s’est procuré de loin sa plus grosse occasion du match par l’intermédiaire de Juma Bah, qui a manqué de près au second poteau après un bon ballon en retrait de Chrislain Matsima. Dans la foulée, Josip Stanisic a trouvé Saibari, qui a tiré à côté face au gardien Finn Dahmen.

Cinq minutes après la pause, le Bayern a cru revenir à hauteur lorsque Díaz a marqué grâce à une superbe volée, aidée aussi par une faute de main de Dahmen. Mais la VAR a annulé le but, Stanisic étant en position de hors-jeu, même de très peu, au début de l’action.

Le Bayern n’a pas eu à ruminer bien longtemps. Juste après ce but refusé, Kane a transmis le ballon à Saibari, qui s’est créé l’espace nécessaire grâce à son excellent premier contrôle avant de laisser Dahmen sans réaction d’une frappe autoritaire dans le petit filet : 1-1.

Le Bayern était alors l’équipe la plus forte, ce qui a rendu le 2-1 soudain d’Augsbourg d’autant plus surprenant. Calvin Brackelmann a décoché une frappe captée par Neuer, mais sans grande conviction. Le rebond est arrivé dans les pieds de Rodrigo Ribeiro, qui a poussé le ballon au fond : 2-2.

La réussite fuyait aussi le Bayern. Olise a lancé Kane, qui a offert à l’entrant Serge Gnabry l’occasion d’égaliser. Mais Kane était en position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, un autre but a été refusé : Díaz a marqué sur un service d’Alphonso Davies, parti un peu trop tôt.

Le 2-2, inévitable, est finalement tombé à dix minutes du terme, lorsque le centre tendu à ras de terre de Kane a été repris au second poteau par la recrue estivale Brown. Gnabry aurait dû inscrire le 2-3 sur une occasion similaire, mais il a glissé le ballon sur le poteau. Dans le temps additionnel, il a fini par marquer, mais pour la quatrième fois dans ce match, un but du Bayern a été refusé pour hors-jeu.



