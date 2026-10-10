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Manuel NeuerImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le Bayern Munich concède le nul dans un derby spectaculaire après des erreurs de Manuel Neuer et quatre buts refusés

Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
Bayern Munich
Bundesliga

Le Bayern Munich n’est pas parvenu à venir à bout du FC Augsbourg samedi. Manuel Neuer a joué un rôle négatif majeur dans le derby bavarois avec sa bourde sur le 1-0, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga, puis son erreur sur le 2-1. Le Bayern a vu quatre buts être refusés pour hors-jeu, mais a tout de même évité la défaite grâce à des réalisations d’Ismael Saibari et Nathaniel Brown. Le Bayern se retrouve ainsi à deux points du leader Dortmund, qui a lui aussi fait match nul 2-2 vendredi.

Au Bayern, Saibari a débuté au poste de numéro 10. L’ancien joueur du PSV évoluait derrière l’attaquant Harry Kane et entre les joueurs de couloir Michael Olise et Luis Díaz. Du côté de l’équipe à domicile, Jeffrey Gouweleeuw a débuté sur le banc.

Le match ne pouvait pas plus mal commencer pour le Bayern. Neuer a reçu le ballon directement après le coup d’envoi, mais l’a mal contrôlé et l’a envoyé sur Robin Fellhauer. L’Allemand a marqué dans le but vide après six secondes, signant ainsi le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga.

Le Bayern a immédiatement dû courir après le score et s’est créé les occasions nécessaires, notamment par l’intermédiaire de Kane, qui n’avait pas encore totalement réglé la mire. Augsbourg s’est à peine approché de Neuer après le 1-0, même si Fellhauer a tenté sa chance sur une volée qui s’est envolée au-dessus.

Peu après, Augsbourg s’est procuré de loin sa plus grosse occasion du match par l’intermédiaire de Juma Bah, qui a manqué de près au second poteau après un bon ballon en retrait de Chrislain Matsima. Dans la foulée, Josip Stanisic a trouvé Saibari, qui a tiré à côté face au gardien Finn Dahmen.

Cinq minutes après la pause, le Bayern a cru revenir à hauteur lorsque Díaz a marqué grâce à une superbe volée, aidée aussi par une faute de main de Dahmen. Mais la VAR a annulé le but, Stanisic étant en position de hors-jeu, même de très peu, au début de l’action.

Le Bayern n’a pas eu à ruminer bien longtemps. Juste après ce but refusé, Kane a transmis le ballon à Saibari, qui s’est créé l’espace nécessaire grâce à son excellent premier contrôle avant de laisser Dahmen sans réaction d’une frappe autoritaire dans le petit filet : 1-1.

Le Bayern était alors l’équipe la plus forte, ce qui a rendu le 2-1 soudain d’Augsbourg d’autant plus surprenant. Calvin Brackelmann a décoché une frappe captée par Neuer, mais sans grande conviction. Le rebond est arrivé dans les pieds de Rodrigo Ribeiro, qui a poussé le ballon au fond : 2-2.

La réussite fuyait aussi le Bayern. Olise a lancé Kane, qui a offert à l’entrant Serge Gnabry l’occasion d’égaliser. Mais Kane était en position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, un autre but a été refusé : Díaz a marqué sur un service d’Alphonso Davies, parti un peu trop tôt.

Le 2-2, inévitable, est finalement tombé à dix minutes du terme, lorsque le centre tendu à ras de terre de Kane a été repris au second poteau par la recrue estivale Brown. Gnabry aurait dû inscrire le 2-3 sur une occasion similaire, mais il a glissé le ballon sur le poteau. Dans le temps additionnel, il a fini par marquer, mais pour la quatrième fois dans ce match, un but du Bayern a été refusé pour hors-jeu.


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