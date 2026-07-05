Jürgen Klopp (59 ans) devrait être nommé sélectionneur de l’équipe d’Allemagne.

Cette nomination très attendue suscite également beaucoup d’intérêt au Bayern Munich, le club le plus titré d’Allemagne, où l’on s’interroge sur la perception que le club a de cette décision, selon le journal allemand « Bild ».

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Les relations entre Klopp et le Bayern, surtout durant ses années à la tête du Borussia Dortmund (2008-2015), ont toujours été marquées par une rivalité acharnée.

Il a mené le BVB à deux titres de champion en 2011 et 2012, et infligé au Bayern une défaite historique (5-2) en finale de la Coupe d’Allemagne 2012.

Ces dernières années, les relations entre les deux parties se sont toutefois nettement améliorées. Preuve en est : lors de sa longue quête d’un nouvel entraîneur en 2024, le Bayern a contacté Klopp pour sonder sa disposition à prendre les rênes, avant de finalement opter pour Vincent Kompany (40 ans).

Klopp a décliné l’offre, expliquant qu’il venait de quitter Liverpool et ne se sentait pas prêt à relever un nouveau défi immédiatement.

Klopp a besoin du Bayern

L’influence du Bayern ne devrait pas nuire au travail de Klopp avec la sélection allemande, l’entraîneur étant conscient de l’importance d’entretenir de bonnes relations avec les dirigeants du club. Si cette relation n’est pas aussi chaleureuse que celle qu’il entretenait avec Dortmund, elle repose néanmoins sur un respect mutuel.

Sur le plan sportif, Klopp a davantage besoin du Bayern que de tout autre club, puisque son effectif de base devrait compter plusieurs joueurs du club bavarois, parmi lesquels le capitaine de l’équipe nationale Joshua Kimmich, Lennart Karl et Nathaniel Braun, recruté 55 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, ainsi que Jonas Orbej, Jonathan Tah, Alexander Pavlović, Jamal Musiala, Tom Bischoff et Serge Gnabry.

Selon Bild, pas moins de dix joueurs du Bayern devraient figurer en permanence dans la short-list du sélectionneur.

Deux tentatives précédentes

L’ampleur de l’estime dont jouit Klopp au sein du Bayern transparaît également à travers les tentatives précédentes du club pour le recruter. Dans une interview accordée au site « Transfermarkt » en février dernier, son conseiller Mark Kosicki a déclaré :

«Le Bayern a failli nous engager à deux reprises. La première fois, c’était en 2008, lorsque Uli Hoeneß voulait recruter Jürgen Klopp, tandis que Karl-Heinz Rummenigge privilégiait Jürgen Klinsmann. La seconde est intervenue après le départ de Niko Kovač en novembre 2019, mais Klopp était alors sous contrat avec Liverpool. »

Uli Hoeneß (74 ans) figure parmi ses plus fervents soutiens, tandis que l’entraîneur allemand jouit également de l’estime d’Herbert Hainer (73 ans), actuel président du Bayern et ex-PDG d’Adidas, dont Klopp est l’ambassadeur de marque jusqu’à la fin de l’année.

Klopp entretient par ailleurs des relations étroites avec Björn Golden (61 ans), l’actuel PDG d’Adidas et l’un des actionnaires du Bayern Munich.