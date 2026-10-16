Le Bayern Munich aussi concerné : une décision surprenante de Jürgen Klopp révélée

Selon les informations du quotidien Bild, Klopp n’assistera pas à l’affiche de samedi entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. Il ira plutôt observer de près la rencontre entre le Bayer Leverkusen et le SC Fribourg.

Le technicien de 59 ans a certes retenu quatre joueurs du SC Fribourg, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt et Derry Scherhant, dans son groupe élargi pour la longue trêve internationale qui vient de s’achever, mais son absence à Munich n’en reste pas moins surprenante. D’autant qu’en renonçant à voir de nombreux internationaux à l’œuvre, Klopp se prive aussi de retrouvailles avec des visages familiers du côté de Leipzig. Avant de prendre ses fonctions à la DFB, il était en effet directeur mondial du football chez Red Bull, ce qui l’amenait souvent à assister aux matches du club saxon.

Selon le même article, l’entraîneur adjoint Sven Bender assistera au match entre le SV Elversberg, promu, et le FC Augsbourg. Le SV Elversberg avait récemment mis Felix Keidel à la disposition de la sélection allemande, tandis qu’Augsbourg avait fait de même avec Finn Dahmen et Hennes Behrens.

Jürgen Klopp assistera à un autre match du Bayern Munich

Le quotidien Bild révèle toutefois que Klopp observera les joueurs du Bayern dès mercredi en Ligue des champions et qu’il pourra également voir Kai Havertz, d’Arsenal. Son adjoint Pepijn Lijnders assistera au déplacement de Leipzig sur le terrain du Real Madrid. Outre David Raum, Ridle Baku et Brajan Gruda, récemment sélectionnés, Rocco Reitz peut lui aussi espérer être retenu pour les prochains rendez-vous de l’équipe nationale en Ligue des nations, en novembre.

Klopp annoncera ainsi sa liste le 5 novembre. Contrairement à celle de septembre, elle ne comptera pas 44 joueurs. Le sélectionneur allemand devrait cette fois se limiter à un groupe de 26 joueurs au maximum. L’Allemagne affrontera d’abord la Serbie (13 novembre), puis les Pays-Bas (16 novembre), pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations. Deux victoires seront nécessaires pour terminer parmi les deux premiers et conserver une chance d’atteindre les quarts de finale.

Contrairement à son prédécesseur Julian Nagelsmann, Klopp avait déjà assisté à de nombreux matches avant sa première liste afin d’évaluer les candidats potentiels. Il s’était également rendu dans les clubs pour assister à des entraînements.