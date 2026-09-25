« Oui, il y a eu des demandes. L’an dernier aussi. Mais un club doit être prêt à payer l’indemnité de transfert demandée. Il y a eu des contacts avec le PSG, c’est vrai. Je pense que le PSG a finalement choisi Ferran Torres du FC Barcelone », a expliqué De Ketelaere dans un entretien accordé à voetbalnieuws.be.

De Ketelaere a notamment profité de la Coupe du monde comme vitrine pour faire grimper sa valeur marchande. Avec trois buts et une passe décisive, il a mené la Belgique jusqu’en quarts de finale.

Lors de la défaite 2-1 contre l’Espagne, futur champion du monde, il a inscrit l’égalisation provisoire : ce fut le seul but encaissé par les Espagnols durant l’ensemble du tournoi. Auparavant, lors du succès 4-1 en huitièmes de finale contre les États-Unis, il avait été l’homme fort du match avec deux buts et une passe décisive.

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Charles de Ketelaere a aussi été annoncé dans le viseur du Bayern Munich

À l’époque, il se disait aussi que le Bayern Munich avait le polyvalent joueur offensif sur ses tablettes. C’est ce qu’a rapporté le quotidien italien Corriere della Sera. Dès le mois de mai, le journaliste transferts Sacha Tavolieri avait également fait état d’un intérêt concret du club munichois pour ce gaucher sous contrat jusqu’en 2028.

L’Atalanta réclame une indemnité de transfert d’au moins 50 millions d’euros pour le joueur offensif. Le Bayern s’est toutefois renforcé autrement au même poste et a déboursé 50 millions d’euros pour Ismael Saibari, en provenance du PSV Eindhoven.

De Ketelaere avait d’abord été prêté en 2023 par l’AC Milan à Bergame, contre des frais de prêt de trois millions d’euros. Après une saison dans le nord de l’Italie, l’Atalanta a finalement déboursé 23,7 millions d’euros pour le Belge. Au total, De Ketelaere a disputé 148 matches officiels avec l’Atalanta. Il y a inscrit 32 buts et délivré autant de passes décisives.