Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-BEL-PRESSERAFP
Jochen Tittmar
Traduit par

Le Bayern Munich aurait lui aussi manifesté son intérêt : une star du Mondial révèle une approche du PSG

Serie A
Mercato
Atalanta Bergame
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
C. De Ketelaere

Le très convoité joueur offensif belge Charles De Ketelaere, de l’Atalanta Bergame, a révélé que le Paris Saint-Germain avait beaucoup insisté pour le recruter.

« Oui, il y a eu des demandes. L’an dernier aussi. Mais un club doit être prêt à payer l’indemnité de transfert demandée. Il y a eu des contacts avec le PSG, c’est vrai. Je pense que le PSG a finalement choisi Ferran Torres du FC Barcelone », a expliqué De Ketelaere dans un entretien accordé à voetbalnieuws.be.

De Ketelaere a notamment profité de la Coupe du monde comme vitrine pour faire grimper sa valeur marchande. Avec trois buts et une passe décisive, il a mené la Belgique jusqu’en quarts de finale.

Lors de la défaite 2-1 contre l’Espagne, futur champion du monde, il a inscrit l’égalisation provisoire : ce fut le seul but encaissé par les Espagnols durant l’ensemble du tournoi. Auparavant, lors du succès 4-1 en huitièmes de finale contre les États-Unis, il avait été l’homme fort du match avec deux buts et une passe décisive.

FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELGetty Images


Charles de Ketelaere a aussi été annoncé dans le viseur du Bayern Munich

À l’époque, il se disait aussi que le Bayern Munich avait le polyvalent joueur offensif sur ses tablettes. C’est ce qu’a rapporté le quotidien italien Corriere della Sera. Dès le mois de mai, le journaliste transferts Sacha Tavolieri avait également fait état d’un intérêt concret du club munichois pour ce gaucher sous contrat jusqu’en 2028.

L’Atalanta réclame une indemnité de transfert d’au moins 50 millions d’euros pour le joueur offensif. Le Bayern s’est toutefois renforcé autrement au même poste et a déboursé 50 millions d’euros pour Ismael Saibari, en provenance du PSV Eindhoven.

De Ketelaere avait d’abord été prêté en 2023 par l’AC Milan à Bergame, contre des frais de prêt de trois millions d’euros. Après une saison dans le nord de l’Italie, l’Atalanta a finalement déboursé 23,7 millions d’euros pour le Belge. Au total, De Ketelaere a disputé 148 matches officiels avec l’Atalanta. Il y a inscrit 32 buts et délivré autant de passes décisives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google