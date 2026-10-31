Comme le rapporte le quotidien espagnol Sport, le Real Madrid est le dernier club encore en lice pour recruter le joueur offensif de seulement 16 ans.

Gabriel aurait ainsi refusé les avances du Paris Saint-Germain, qui aurait lui aussi beaucoup œuvré ces dernières semaines pour s’attacher les services de l’Anglais. Le jeune joueur estimerait qu’un départ vers un championnat moins compétitif, comme le championnat français, ne favoriserait pas sa progression.

Il aurait en outre réaffirmé son souhait de rejoindre l’Espagne. C’est là qu’il verrait les meilleures conditions pour exploiter au mieux ses qualités et poursuivre sa progression.

Le Barça s’étant, selon plusieurs médias, retiré de la course au joueur de 16 ans il y a déjà quelque temps, un transfert au Real Madrid semble être la suite logique. Les Madrilènes manifesteraient eux aussi un vif intérêt pour Gabriel.

Jusqu’à récemment, le Bayern Munich était également considéré comme une destination possible pour le jeune joueur. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les dirigeants munichois et l’entourage de l’adolescent, et l’entraîneur Vincent Kompany serait particulièrement séduit par le milieu offensif.

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Quel club JJ Gabriel rejoindra-t-il après son départ de Manchester United ?

Une chose est déjà certaine : Gabriel quittera son club actuel, Manchester United, cet été. Il joue pour les Red Devils depuis l’âge de onze ans et a inscrit 23 buts en 23 matches avec les moins de 18 ans la saison dernière. Ces performances lui ont valu d’être élu meilleur joueur de la Premier League U18. En août, il a également fait ses débuts professionnels et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de United à évoluer en équipe première.

En raison des règles liées au Brexit, Gabriel ne peut normalement rejoindre un club d’un autre pays qu’à partir de 18 ans. En Angleterre, il ne peut actuellement signer qu’un contrat de boursier, et ne pourra signer un contrat professionnel qu’à partir de 17 ans. Les origines de ses parents pourraient toutefois lui ouvrir une possibilité : selon les informations de Sky, Gabriel souhaite demander un passeport chypriote. Il pourrait ainsi être transféré dès janvier.

Gabriel avait récemment fait les gros titres après avoir apparemment demandé à Manchester United d’annuler son enregistrement auprès du club. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », a rapporté le Telegraph.