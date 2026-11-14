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L'équipe d'Algérie a poursuivi sa série de résultats positifs dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir décroché une victoire importante face à son hôte le Togo sur le score d'un but à zéro, ce samedi, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de l'édition 2027.

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L'Algérie a préservé son bilan vierge de défaites dans les éliminatoires, tandis que son entraîneur Ibrahim Hamdani a poursuivi sa belle série.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le défenseur Rami Bensebaini, à la 76e minute, offrant à la sélection algérienne 3 points importants, lors de la confrontation disputée au stade Hocine Aït Ahmed dans la ville de Tizi Ouzou.

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Ce but revêtait une importance particulière pour Bensebaini, la star du Borussia Dortmund allemand, qui a ainsi porté à quatre le nombre de ses buts dans les filets du Togo au cours de sa carrière professionnelle, faisant de la sélection togolaise l'adversaire ayant encaissé le plus de ses buts, à égalité avec le Bayern Munich, selon le réseau français « stats foot ».

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Grâce à cette victoire, l'Algérie a porté son total à 7 points en trois matchs dans le groupe 1, après avoir entamé son parcours par une victoire face à la Zambie sur le score de 3-1, puis un match nul contre le Burundi 2-2, avant de s'imposer face au Togo grâce au but de Bensebaini.

La Zambie occupe la deuxième place avec 4 points, suivie du Togo avec 3 points, puis du Burundi avec deux points.

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La sélection algérienne a par ailleurs poursuivi son remarquable bilan dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, atteignant 23 matchs consécutifs sans défaite, avec 17 victoires et 6 nuls.

La dernière défaite de l'Algérie dans les éliminatoires de la CAN remonte au 16 octobre 2018, lorsqu'elle s'était inclinée face au Bénin sur un but à zéro.

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Cette défaite était survenue lors des éliminatoires de l'édition 2019, avant que la sélection algérienne n'entame sa série de résultats positifs qui s'est étendue sur plusieurs éditions des éliminatoires, marquée par sa qualification pour la phase finale du tournoi à plus d'une reprise, en plus de son sacre en Coupe d'Afrique des nations en 2019 en Égypte.

Sur le plan du staff technique, la victoire face au Togo a offert à l'entraîneur Ibrahim Hamdani son troisième succès lors de ses quatre premiers matchs à la tête de la direction technique de la sélection algérienne, pour un match nul.

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Cela après avoir débuté son parcours par une victoire face à la Zambie, puis un nul contre le Burundi, avant de l'emporter face au Niger en amical, et enfin de s'imposer face au Togo.

Il s'agit du meilleur début pour un entraîneur de la sélection algérienne depuis le Français Christian Gourcuff, qui avait réalisé quatre victoires consécutives lors de ses quatre premiers matchs avec l'Algérie, en 2014.

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Hamdani avait pris ses fonctions en septembre dernier en remplacement du Suisse Vladimir Petković, à la suite de l'élimination de l'Algérie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse, et a entamé un travail de reconstruction de la sélection en donnant leur chance à plusieurs nouveaux visages, tout en conservant un groupe d'éléments cadres.

La rencontre entre l'Algérie et le Togo doit se rejouer le mardi 17 novembre dans la capitale Lomé, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.