Cet après-midi, le Bayern Munich, fraîchement couronné champion d’Allemagne, défiait son bête noire, le 1. FSV Mayence 05, encore en lutte pour son maintien.

Les locaux ont d’emblée imposé leur rythme et ouvert le score après un quart d’heure. Sur corner, le gardien bavarois Jonas Urbig a d’abord repoussé le danger, mais, sur le rebond, le ballon a été renvoyé devant le but et finalement expédié dans les filets par Dominik Kohr.

Le festival offensif ne s’est pas arrêté là : avant la mi-temps, Kaishu Sano a lancé deux passes en profondeur décisives, converties en buts par Paul Nebel puis Sheraldo Becker, malgré les parades initiales d’Urbig.

Après la pause, Vincent Kompany a lancé Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala, redonnant immédiatement plus de tranchant à son équipe. Le Bayern a alors réduit le score par Nicolas Jackson, qui a repris d’une touche subtile un centre parfait de Konrad Laimer.

À la 73^e minute, Michael Olise a réduit le score d’une frappe maline qui a touché l’intérieur du poteau (3-2).

Peu après, Jamal Musiala puis Harry Kane ont achevé le renversement de situation en inscrivant deux nouveaux buts, transformant un retard de 3-0 en une victoire 3-4 et offrant au Bayern une fin de match aussi inattendue que méritée.



